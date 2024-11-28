مانشستر يونايتد يهزم بودو/غليمت وتوتنهام يتعادل مع روما في الدوري الأوروبي

مانشستر (إنكلترا): سجل مانشستر يونايتد في الدقيقة الأولى لكنه احتاج إلى تحويل تأخره أمام بودو/غليمت إلى الفوز 3-2 في مباراة الفريقين اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك في أولى مباريات يونايتد في ملعبه تحت قيادة مدربه الجديد روبن أموريم، بينما تلقى توتنهام هدفا متأخرا ليتعادل 2-2 مع روما.

وتقدم يونايتد في الدقيقة الأولى إثر خطأ فادح من حارس المرمى نيكيتا هيكين الذي فشل في التعامل مع تمريرة إلى الخلف، وفي ظل الضغط عليه من راسموس هويلوند، وصلت الكرة إلى أليخاندرو غارناتشو الذي سددها بسهولة في المرمى من مسافة قريبة.

وبعدها رد الفريق الضيف بهدفين متتاليين من هجمتين مرتدتين، إذ أطلق هاكون إيفيين تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، أسكن بها الكرة في الزاوية العليا من الشباك في الدقيقة 19، ثم أضاف فيليب سينكرنايل الهدف الثاني في شباك الحارس أندريه أونانا بعدها بأربع دقائق.

وأدرك يونايتد التعادل قبيل نهاية الشوط الأول، عندما مرر نصير مزراوي الكرة إلى منطقة الجزاء ليستغلها هويلوند ويسددها في الشباك.

وبعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، تقدم يونايتد عندما تلقى هويلوند تمريرة من مانويل أوجارتي في منطقة الجزاء وسدد الكرة في المرمى.

وجاء الهدف عقب تسديد ميسون ماونت كرة اصطدمت بالعارضة، كما تصدى هيكين لتسديدة من غارناتشو.

ورفع يونايتد رصيده بذلك إلى تسع نقاط في المركز 12، بينما تجمد رصيد بودو/غليمت عند سبع نقاط في المركز 17.

وأهدر توتنهام تقدمه مرتين ليقنع بالتعادل 2-2 بهدف سجله ماتس هوملز لاعب روما في الوقت بدل الضائع.

وكان سون هيونغ مين قد افتتح التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة بعدما قام هوملز بعرقلة بابي ماتار سار.

وأدرك الفريق الضيف التعادل في الدقيقة 20 بهدف سجله إيفان نديكا مستغلا ركلة حرة لعبها باولو ديبالا إلى داخل المنطقة، فيما ألغى الحكم هدفا سجله روما بداعي التسلل بعد فترة وجيزة.

وعاد توتنهام للمقدمة قبل 12 دقيقة من نهاية الشوط الأول عندما مرر ديان كولوسيفسكي الكرة إلى برينان جونسون الذي أطلق تسديدة قوية منخفضة إلى داخل الشباك.

وكان لصاحب الأرض نصيب الأسد من الفرص لكنه لم يتمكن من حسم المباراة، وبعدما شتت لاعبو توتنهام ركلة ركنية وصلت الكرة إلى هوملز الذي أحرز هدف التعادل.

ويحتل توتنهام المركز التاسع بعشر نقاط، بينما يأتي روما في المركز 21 بست نقاط.

(رويترز)