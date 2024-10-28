رياضة | كرة قدم عالمية

مانشستر يونايتد يُقيل مدربه الهولندي إريك تن هاغ.. ويكشف اسم خليفته المؤقت

28 - أكتوبر - 2024

لندن: أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي إقالة الهولندي إيريك تن هاغ المدير الفني للفريق بسبب سوء النتائج.

وأشار مانشستر في بيان رسمي عبر موقعه على شبكة الإنترنت اليوم الإثنين، إلى أن تن هاغ سيغادر منصبه كمدير فني للفريق.

وتولى تن هاغ تدريب الفريق في أبريل/ نيسان 2022، وقاد النادي إلى لقبين محليين، إذ فاز بكأس الرابطة العام الماضي، وكأس الاتحاد الإنكليزي في 2024.

ووجّه مانشستر يونايتد الشكر في بيانه للمدرب الهولندي على كل ما قدمه للفريق، وتمنى له التوفيق في خطوته القادمة.

وأوضح البيان أن الهولندي رود فان نيستلروي المدرب المساعد سيتولى مهمة المدير الفني بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني بشكل دائم.

