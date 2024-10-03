مانشيني يعلن قائمة السعودية لمباراتي اليابان والبحرين بتصفيات كأس العالم 2026

الرياض: أعلن الإيطالي روبيرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، قائمة المنتخب الأخضر استعدادا لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب السعودية مع نظيره الياباني في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وبعد خمسة أيام يلتقي الأخضر مع ضيفه منتخب البحرين ، وسوف تقام المباراتان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وضمت قائمة مانشيني 28 لاعبا للالتحاق بالمعسكر، وهم : أحمد الكسار، محمد اليامي، راغد نجار، حامد يوسف، حسن كادش، مشعل خيرالله، عون السلولي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، ريان حامد، سعود عبدالحميد، حسين الصبياني، سلطان الغنام، عبدالإله المالكي، عبدالله الخيبري، مصعب الجوير، حامد الغامدي، علي الأسمري، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، محمد مران، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، مروان الصحافي، عبدالله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري.

ومن المقرر أن يقيم المنتخب السعودي معسكرا إعداديا في محافظة جدة، بدءا من يوم الأحد القادم.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، البحرين، الصين، إندونيسيا.

(د ب أ)