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مانشيني يعلن قائمة المنتخب السعودي لمواجهتي طاجيكستان ضمن تصفيات كأس العالم

14 - مارس - 2024

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الرياض: أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي روبرتو مانشيني قائمة الأخضر استعدادا لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 .

ومن المقرر أن يستضيف المنتخب السعودي في 21 آذار/مارس الحالي منتخب طاجيكستان على استاد الأول بارك بالرياض، وسيحل ضيفًا على نفس المنتخب في الـ26 من نفس الشهر على الملعب المركزي بالعاصمة الطاجاكية دوشنبه. 

وضمت قائمة مانشيني 28 لاعبا، و سيقيم الأخضر معسكرا إعداديا في الرياض بدءا من يوم الأحد القادم. 

ويلعب الأخضر في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأسي العالم 2026 وآسيا 2027، إلى جانب منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان، ويتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط بعد فوزه على منتخبي باكستان والأردن في الجولتين الأولى والثانية.

 (د ب أ) 


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  1. يقول Ahmad:
    مارس 14, 2024 الساعة 1:49 م

    رغم إعجابي الشديد بتجربة وفلسفة روبرتو مانشيني التدريبية لكن تجربته مع الأخضر السعودي لم تعجبني أبداً وبرأيي من الأفضل التعاقد مع هانز فليك فهو الأنسب منه لقيادة المنتخب

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