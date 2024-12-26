مانشيني ينفي مزاعم التدخل في قيادته للمنتخب السعودي

الكويت: نفى الإيطالي روبرتو مانشيني المدرب السابق للمنتخب السعودي، ما تداوله إعلام عن “تدخلات” في اختياراته أثناء توليه قيادة الفريق، مؤكدا أن تجربته في المملكة كانت إيجابية رغم تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

وكتب مانشيني عبر حسابه الشخصي بمنصة إكس، الخميس: “المنتخب السعودي شارك في كأس العالم 6 مرات، وبلغ نهائي كأس آسيا 6 مرات، كما فاز بكأس آسيا 3 مرات”.

وتابع: “ينبغي لبعض وسائل الإعلام أن تركز على منتخباتها وتتوقف عن نشر شائعات عني وعن المنتخب السعودي”.

وأضاف: “أريد أن أقول ذلك للمرة الأخيرة، خلال مسيرتي لم يحدث أي تدخل في اختياراتي للاعبين وأنا سعيد بتجربتي والعمل في المملكة العربية السعودية”.

وخاض “الأخضر” السعودي 18 مباراة تحت قيادة مانشيني (59 عاما)، بين أغسطس/ آب 2023 وأكتوبر/ تشرين الأول 2024، حقق خلالها 7 انتصارات و5 تعادلات، وتلقى 6 هزائم.

وتحت قيادة مانشيني، خرج المنتخب السعودي من بطولة كأس آسيا في دور الستة عشر في وقت سابق من العام الجاري بعد خسارته بركلات الترجيح أمام كوريا الجنوبية.

ولم يحقق الفريق النتائج المرجوة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 حيث يحتل المركز الرابع بمجموعته برصيد 6 نقاط من فوز وحيد و3 تعادلات وخسارتين، بفارق 10 نقاط عن اليابان المتصدر.

وكانت صحيفة “روما” الإيطالية قد أشارت إلى تصريحات لمانشيني قال فيها لم يكن المسؤول الوحيد عن اختيار اللاعبين الذين انضموا إلى صفوف المنتخب خلال فترة تدريبه.

وأضاف أنه تعرض لـ”ضغوط كبيرة وتدخلات من جهات خارجية” في تحديد تشكيلة الفريق، وهو ما أثر بشكل كبير على قراراته، ما جعله يشعر بالاستياء والإحباط طوال فترة تدريبه.

(الأناضول)