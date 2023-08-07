مانيلا “لن تتخلى أبدا” عن جزيرة صغيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

مانيلا: قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الفيليبيني جوناثان مالايا الاثنين إن مانيلا “لن تتخلى أبدا” عن جزيرة صغيرة متنازع عليها مع بكين في بحر الصين الجنوبي.

واوضح مالايا لصحافيين “لن نتخلى أبدا عن جزيرة ايونغين، نحن متمسكون بها” مستخدما الإسم الفيليبيني لجزيرة سيكند توماس الصغيرة في جزر سبراتلي.

وأتى ذلك بعدما منع على ما يبدو خفر السواحل الصينيون عملية إيصال إمدادات إلى الجنود الفيليبيين فيها.

واتهمت مانيلا بكين بإطلاق خراطيم المياه على زوارق لخفر سواحلها في بحر الصين الجنوبي السبت، واصفة هذه الأفعال بأنها “غير قانونية” و”خطرة”.

من جهتها أكدت الصين اتخاذ “الضوابط الضرورية” ضد السفن الفيليبينية التي دخلت مياهها بشكل “غير قانوني”.

وأعلن الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس في وقت سابق الإثنين، استدعاء السفير الصيني احتجاجا على الحادث.

وقال ماركوس للصحافيين إن “وزير خارجيتنا استدعى السفير هوانغ اليوم وسلّمه مذكرة تتضمن صورا وفيديو بشأن ما جرى، ونحن ننتظر ردّهم”.

وتطالب بكين بالسيادة على الجزء الأكبر من البحر، وتجاهلت قرارا صادرا عن محكمة دولية العام 2016 ينص على أن لا أساس قانونيا لمطالباتها هذه.

(أ ف ب)