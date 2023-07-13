ماني ونوبل يخضعان للفحص الطبي رفقة لاعبي بايرن ميونخ قبل انطلاق الموسم الجديد

ميونخ: بدأ نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم فترة الإعداد للموسم الجديد اليوم الخميس، وانضم اللاعبون الذين لازالوا في فترة الأجازة إلى صفوف الفريق للخضوع للفحص الطبي في المستشفى.

وبعد خضوع عدد من اللاعبين في الفريق للفحوصات أوائل الأسبوع الجاري، انضمت مجموعة أخرى من 19 لاعبا ومنهم توماس مولر وجوشوا كيميتش وكينغسلي كومان، للخضوع لفحوصات للقلب بالأشعة بمستشفى بميونخ .

وكان الجناح السنغالي ساديو ماني والحارس ألكسندر نوبل من بين اللاعبين الذي خضعوا للفحص الطبي، رغم التكهنات بشأن اقترابهما من الرحيل.

وبحسب مجلة “كيكر شبورتس” فإن النادي البافاري يرغب في توفير الراتب الذي يحصل عليه ماني وتوجيهه إلى مصدر إنفاق آخر.

وأثيرت تكهنات بشأن تلقي قائد المنتخب السنغالي عدة عروض من أندية منافسة بالدوري السعودي.

وانضم ماني إلى بايرن ميونخ الصيف الماضي، لكنه عانى من صعوبات جمة في موسمه الأول، بما في ذلك الإصابة التي لحقت به وأبعدته لفترة طويلة، وتسببت في غيابه عن مونديال قطر.

كما دخل ماني في صدام مع زميله ليروي ساني داخل غرفة خلع الملابس.

وقال ماني مؤخرا أنه يعتزم العودة إلى بايرن الذي يرتبط معه بعقد حتى 2025، لكن تردد أن المدرب توماس توخيل لا يضع اللاعب في حساباته.

كما تردد أن نوبل في طريقه للرحيل عن النادي الذي عاد إليه بعد انتهاء فترة إعارته لموسمين إلى موناكو الفرنسي.

وانضم نوبل إلى بايرن في 2020 قادما من شالكه في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد حتى 2025، لكن في وجود نوير، ندرت مشاركاته ليتم إعارته إلى موناكو، وتثور تكهنات الآن بشأن اهتمام شتوتغارت وأندية أوروبية أخرى بضمه.

وأكد شتيفان بانكس، وكيل أعمل نوبل، أنه من غير المنطقي أن يعود وكيله إلى بايرن ميونخ في ظل استمرار وجود مانويل نوير هناك.

ورغم ذلك فإن نوير عانى من إصابة تسببت في إنهاء الموسم بالنسبة له العام الماضي، وليس من الواضح إذا ما كان سيشارك في المعسكر التدريبي الأول للفريق والذي ينطلق ابتداء من السبت المقبل.

وذكرت التقارير أن نوير قد لا يكون جاهزا بشكل كاف للمعسكر، وسيواصل التدرب بمفرده.

ويقود توخيل أول حصة مران لبايرن ميونخ يوم السبت المقبل قبل السفر إلى تيغيرنسي لخوض معسكر تدريبي خلال الفترة بين 15 و20 تموز/يوليو الجاري.

وبعد ذلك سيسافر الفريق إلى آسيا في الفترة ما بين 24 تموز / يوليو الجاري والثالث من آب / أغسطس المقبل، وستتضمن الرحلة مباراة ودية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا في اليابان، ثم ليفربول في سنغافورة.

وذكر بايرن، اليوم الخميس، أنه أضاف مباراة ودية أمام موناكو في السابع من آب / أغسطس المقبل لجدول استعداداته للموسم الجديد.

ويبدأ بايرن مشواره في الموسم الجديد بملاقاة لايبزج بطل الكأس، في مباراة كأس السوبر الألماني يوم 12 آب/أغسطس المقبل، قبل أن يفتتح الفريق الفائز بلقب البوندسليجا في الأعوام الـ11 الماضية، مشواره في الدوري المحلي بعدها بستة أيام بملاقاة مضيفه فيردر بريمن.

(د ب أ)