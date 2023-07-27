مايا دياب تصاب بتسمم حاد وتعتذر عن حفلها في دمشق

بيروت- “القدس العربي”:

أصيبت النجمة اللبنانية مايا دياب بتسمّم حاد ألزمها الدخول إلى المستفى للعلاج، وعليه اضطرت للاعتذار من الجمهور السوري والقيّمين على مهرجان “روزا داماس” الذي كان مقرراً إقامته الليلة في دمشق بعد غياب طويل لمايا عن الجمهور السوري، حيث أعربت عن حماسة شديدة لملاقاة هذا الجمهور الذي وصفته بالرائع والمحب، ودعته إلى ملاقاتها للاحتفال والرقص معها.

على صعيد آخر، بعد طرحها أغنية “طاقة إيجابية” وهي أولى أغنيات ألبومها الغنائي الجديد MyMayaV الذي تتعاون فيه مع “وارمر ميوزيك”، طرحت مايا دياب ثاني أغنيات الألبوم بعنوان “تقلان” التي صوّرتها في العاصمة بيروت على طريقة الفيديو كليب تحت إشراف المخرج جو بو عيد.

والأغنية إيقاعية وراقصة بامتياز، وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي لهادي شرارة.

وإلى جانب هاتين الأغنيتين، يتضمن ألبوم مايا الغنائي مجموعة أغنيات بلهجات متعددة لبنانية ومصرية ومغربية، وقد كشفت مؤخراً عن أسمائها وهي: “كلّن قالولي، قولي، تعال وافرح”.