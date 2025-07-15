مايا دياب تغني «حرمت أحبك» مرتدية قرونا ذهبية مثيرة

بيروت – «القدس العربي»: طرحت المطربة اللبنانية مايا دياب أغنية «حرمت أحبك»، التي قدمتها المطربة الجزائرية وردة في 1993، وحققت الأغنية تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، خاصةً أن مايا تعيد تقديمها بعد 32 عامًا من غناء وردة لها. وظهرت الأغنية بشكل مختلف، عما غنته وردة وتوزيع مختلف، وظهرت بأزياء مختلفة أيضًا، إذ ارتدت فستانا أسود مُزينا بالذهبي، وعلى رأسها «قرنان» لونهما ذهبي، يشبهان الذي ظهرت بهما أنجلينا جولي في فيلمها الشهير «ماليفيسنت».

وتفاعل الجمهو مع الأغنية إذ نالت إعجاب البعض، وانتقدها آخرون، ومن ضمن التعليقات التي كتبها الجمهور على الأغنية: «شكلك برج الجدي»، وكتبت أخرى «ليه القرون»، و»إيه ده يا فنانة».

ورأى أخرون أن «ستايل» الأغنية لا يناسبها. وغم ذلك نالت الأغنية إعجاب أخرين، إذ كتب البعض في التعليقات «جمالك». وكتب آخر: «نحن نحبك»، وعلق أخرون بكتابة قلوب حمراء و»إيموجي» تعبر عن إعجابهم وحبهم للفنانة وأغنيتها الجديدة.

طرحت وردة الأغنية لأول مرة في 1993، وهي من ألحان صلاح الشرنوبي، كلمات عمر بطيشة، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، وصدرت الأغنية ضمن ألبوم يحتوي على 5 أغان. وكانت «حرمت احبك» أغنية الألبوم الرئيسية.