مايا دياب تقفل قلبها في عيد الحب

بيروت – «القدس العربي»: لمناسبة عيد الحب، طرحت المطربة اللبنانية مايا دياب أحدث أعمالها الفنية وهي أغنية «قلبي قفلتو» على طريقة الفيديو كليب وأهدتها إلى جمهورها العريض لبنانياً وعربياً.

والأغنية تتناول موضوع الفراق بأوجهه، وهي من اللون الرومانسي من كلمات الشاعر والملحن نبيل خوري في أول تعاون يجمعها به ومن توزيع هادي شرارة، وهذا لون جديد على مايا التي قدمت في هذا العمل جرعة من الحب والأحاسيس والمشاعر الصادقة والراقية. وسبق لمايا أن قدمت هذه الأغنية قبل طرحها رسمياً على المنصات الرقمية في الحفل السنوي الخيري لجمعية «كيدز فرست» التي تعنى بالأطفال المصابين بمرض السرطان برئاسة الطبيب المتخصص بيتر نون على مسرح كازينو لبنان.

إلى ذلك، تحيي مايا عيد الحب في بيروت اليوم السبت في فندق الحبتور على أن تتوجه لاحقاً إلى تركيا لإحياء حفل فني آخر بالمناسبة في التاسع عشر من الشهر الجاري.