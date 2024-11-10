مايا دياب قلقة على لبنان: لو بقدر أحضنك بين ايديي- (تدوينة)

بيروت- “القدس العربي”:

في غمرة الاعتداءات الإسرائيلية المدمرة للبشر والحجر في لبنان، أعربت النجمة اللبنانية مايا دياب عن محبتها العميقة لبلدها عبر رسالة وجدانية مؤثرة تحدثت فيها عن وجعها على مآسي لبنان “الأغلى على قلبها” على حد تعبيرها.

وفي منشور مطول باللغة العامية عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” على خاصية “الستوري” ومنصة “إكس” تحدثت مايا عن عشقها للبنان، مبدية خشيتها وقلقها عليه، حيث أضحت أسيرة الألم والدموع والوجع.

وكتبت “ما عم بقدر نام ولا بالي عم يهدا أولاً من الحب والعبادة اللي بعبدك ياها وثانياً من الوجع يا قلبي وانت الموجوع وثالثاً من الدموع اللي ما عم توقف يا وجعي انت… قدّي بعد فيي إحمل انا وانت يا كل الدني.. انت راحتي اللي كنت مفكرة انها ما رح تروح ولا مرة قولك كنت آخدتك فور غرانتد… ايه بعتذر كنت كتير غلطانة وفكرت انو هيدا أقل شي فيك تقدملي ياه… طلع انو رح نقلق سوا ونخاف سوا ونزعل سوا ونحزن سوا ونموت سوا ونعيش سوا يا وجعي..”.

واستبدلت مايا تسمية لبنان بكلمة “وجعي” تيمناً بخوفها وحزنها على ما يتعرض له من خراب ودمار وقتل، وأضافت “رح سمّيك وجعي لأنك الإحساس الوحيد اللي عايش بقلبي.. أنا وعم بكتب دموعي ما عم توقف لأنو بيعرفوا انو بعد في وجع وقهر ورح قلك بأيام العز ما قدرت عيش بعيدة عن قلبك وبأيام الوجع ما رح أقدر عيش إلا بقلبك. إن شاء الله تكون حاسس إني عم جرّب شيل عنك وجع.. قد ما فيي.. انت الغالي يا قلبي وعلى قلبي الأغلى وانت كرامتي وكبريائي وحالي… وأنا حالي مش منيح.. بالمرة… لبنان”.

ما عم بقدر نام ولا بالي عم يهدا اولاً من الحب والعبادة اللي بعبدك ياها وتانياً من الوجع يا قلبي وانتَ الموجوع وتالتاً من الدموع اللي ما عم توقف يا وجعي انتَ..قدّي بعد فيي إحمُل انا وانتَ يا كل الدني..انتَ راحتي اللي كنت مفكرة انها ما رح تروح ولا مرّة قولك كنت آخدِتَك فور… — Maya Diab (@mayadiab) November 8, 2024

وختمت مايا رسالتها من خلال ستوري عبر إنستقرام: “انتَ مش صورة ولا خريطة ولا فكرة انت إحساس واللي عندو إحساس رح يفهم عليي.. ما بقدر كمّل بلاك ولو بقدر أحضنك كنت رح تكمل عمرك بين ايديي… يا وجع القلب… لبنان”.

وكانت مايا أعادت في بداية الأحداث نشر أغنية “بحبك يا لبنان” للسيدة فيروز، بصوت الفنان حسين الجسمي، معبّرة عن محبتها الكبيرة والعميقة للبنان.