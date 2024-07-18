«مايكروسوفت» تحظر حسابات «سكايب» و«البريد» لفلسطينيين

رام الله – «القدس العربي»: أدان «الائتلاف الفلسطيني للحقوق الرقمية» «وحلفاء من المؤسسات والنشطاء الرقميين طريقة معاملة شركة «مايكروسوفت» لمستخدمين فلسطينيين.

وجاء في بيان الائتلاف «إن إجراءات الشركة الأخيرة في حظر حسابات البريد الإلكتروني وسكايب (Skype) لمستخدمين فلسطينيين، والتي تعتبر إجراءات تمييزية غير عادلة، لها آثار خطيرة على حياتهم اليومية لا سيّما في وقت الحرب، وهي ليست فقط إهانة للكرامة الإنسانية، بل أيضًا انتهاك لحقوقهم الأساسية».

وقال البيان «الوصول إلى التكنولوجيا والاتصالات أمر ضروري، بخاصّة في مناطق النزاع حيث تلعب المعلومات والاتصالات دوراً أساسياً بين الحياة والموت».

وتوفر حسابات «مايكروسوفت» الوصول إلى منصات الاتصال والحسابات المصرفية وفرص العمل، ومن خلال حظر خدماتها تقطع الشركة فعليًا الفلسطينيين عن الفرص الاجتماعية والمهنية والمالية، في وقت يعانون فيه من معاناة شديدة ودماراً واسعاً.

ويبعث قرار «مايكروسوفت» بتقييد خدماتها للفلسطينيين في مثل هذا الوقت الحرج على القلق العميق ولا يمكن تبريره.

ويأتي هذا الإجراء التمييزي في وقت يعاني فيه الشعب الفلسطيني في غزة من عدوان إسرائيلي مستمر منذ 9 أشهر، وفي الوقت الذي تنظر فيه محكمة العدل الدولية في دعوى إبادة جماعية محتملة ومستمرة في غزة.

وحسب البيان «يفاقم إجراء مايكروسوفت من انتهاكات الحقوق الرقمية في سياق الانقطاعات المتكررة للاتصالات في غزة، التي تفرضها السلطات الإسرائيلية بشكلٍ متعمد من خلال سيطرتها على بنية الاتصالات التحتية في غزة، والهجمات الموجهة ضد أبراج وشركات الاتصالات، وقطع إمدادات الوقود، وتعطيل الكهرباء. حيث تزيد الانقطاعات من حدة الوضع السيىء بالفعل عن طريق قطع خطوط الحياة القليلة المتبقية للاتصال والوصول إلى الخدمات الأساسية، مما يجعل الفلسطينيين أكثر عزلة».

ورأى البيان أنّ مثل هذه الإجراءات من «مايكروسوفت» تقوّض مبادئ العدالة والمساواة التي تدعي الشركة أنها تلتزم بها «من خلال حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى خدمات الاتصالات الأساسية، وتساهم مايكروسوفت فعليًا في عزل وتهميش شعب محاصر». ولا يعوق هذا فقط قدرتهم على التواصل مع أحبائهم «بل يحد أيضًا من وصولهم إلى المعلومات الحيوية، والموارد، ونظم الدعم. في عصر رقمي يُعادل فيه الاتصال بالتمكين، تعمل إجراءات مايكروسوفت على إضعاف وتجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه بشكل متزايد، ويضع قرار الشركة سابقةً خطيرة لدور شركات التكنولوجيا في حالات النزاع، مما يثير أسئلة أخلاقية ومعنوية جدّية حول مسؤوليات هذه الشركات في ضمان أن تكون خدماتها متاحة للجميع، بغض النظر عن الظروف الجغرافية أو السياسية».

ورأى أن قطاع التكنولوجيا بشكلٍ عام متواطئ في السياسات التمييزية والعنصرية ضد الفلسطينيين لعقود، لكن هذا وصل إلى مستوى غير مسبوق منذ بداية الحرب على غزة «حيث قامت المنصات الإلكترونية بفرض سياسات تمييزية في مراقبة المحتوى، مما أسكت الأصوات الفلسطينية بشكلٍ غير عادل وسمح بانتشار خطاب الكراهية والتحريض ضدهم».

وقال البيان إن «هذا التواطؤ لا يسهل فقط انتشار الخطاب الضار واللاإنساني، بل يهمش الرواية الفلسطينية، مما يزيد من عزل الفلسطينيين ويفاقم معاناتهم».

وطالب الموقعون على البيان «مايكروسوفت» بالتراجع فوراً عن قرارها بحظر الخدمات عن الفلسطينيين، وشددوا على وجوب إدراكها التأثير العميق لإجراءاتها وبأن تتخذ خطوات لضمان بقاء تقنياتها متاحة لجميع الأفراد «خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاعات والذين يعتمدون على هذه الخدمات من أجل سلامتهم ورفاهيتهم».

وقال الموقعون «مايكروسوفت لديها القدرة والمسؤولية لتعزيز الشمولية ودعم الجهود الإنسانية، لذلك يجب عليها مواءمة أفعالها مع المبادئ الدولية المعترف بها للأعمال وحقوق الإنسان. وفقًا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال وحقوق الإنسان، يجب على مايكروسوفت تجنب التسبب أو المساهمة في الآثار السلبية على حقوق الإنسان ومعالجة هذه الآثار عندما تحدث، ويجب على الشركة اتخاذ خطوات استباقية لتخفيف أي انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان والحقوق الرقمية المرتبطة بعملياتها».

ووقع على البيان نحو 16 مؤسسة مهتمة بالحقوق الرقمية.