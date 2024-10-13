مايكروسوفت تطلق أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لمؤسسات الرعاية الصحية

ريدموند: أعلنت إمبراطورية التكنولوجيا والبرمجيات الأمريكية “مايكروسوفت”، إطلاق مجموعة نماذج ذكاء اصطناعي جديدة للرعاية الصحية في “أزور أيه.آي ستديو” تتيح قدرات حلول بيانات الرعاية الصحية في “مايكروسوفت فابريك” وخدمة وكيل الرعاية الصحية في كوبايلوت ستوديو ونموذج ذكاء اصطناعي لإدارة دورة عمل التمريض لدعم مؤسسات الرعاية الصحية.

في الوقت نفسه، ستساعد حلول بيانات الرعاية الصحية في “مايكروسوفت فابريك” مؤسسات الرعاية الصحية من خلال إيجاد منصة موحدة لبيانات الرعاية الصحية تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وأضافت مايكروسوفت أن خدمة وكيل الرعاية الصحية في منصة كوبايلوت ستوديو ستساعد في وضع جداول مواعيد المرضى ومطابقة التجارب السريرية، وتصنيف المرضى، والعديد من الخدمات الأخرى.

علاوة على ذلك، فإن أحدث تقنية صوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ستساعد الممرضات على التركيز بشكل أكبر على المرضى بتقليص أعباء الأعمال الورقية من خلال تبسيط المهام الإدارية.

(د ب أ)