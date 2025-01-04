لايف ستايل | تكنولوجيا

مايكروسوفت تعتزم استثمار 80 مليار دولار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

4 - يناير - 2025

حجم الخط
0

سان فرانسيسكو: تخطط شركة مايكروسوفت لاستثمار نحو 80 مليار دولار في توسيع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي خلال العام المالي الحالي، وسيتم استثمار أكثر من نصف هذا المبلغ في الولايات المتحدة.

ويستمر العام المالي الحالي لشركة مايكروسوفت حتى نهاية يونيو/ حزيران. وقالت الشركة يوم الجمعة في منشور على مدونة إن قوة الحوسبة الإضافية تهدف إلى استخدامها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وإطلاق ميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم.

وأصبحت مايكروسوفت رائدة في استخدام برامج الذكاء الاصطناعي من خلال اتفاقية بمليارات الدولارات مع شركة “اوبن ايه اي” مطورة برنامج “تشات جي بي تي” وتحاول دمجه عبر مجموعة منتجاتها بالكامل.

يذكر أنه يتم تدريب برامج الذكاء الاصطناعي باستخدام كميات هائلة من أنواع مختلفة من البيانات، وهذا يتطلب موارد حوسبة هائلة. وتستهلك مراكز البيانات الضخمة والضرورية لذلك بالفعل الكثير من الطاقة.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

طفرة الخوارزميّات: هل يُشكّل الذكاء الاصطناعي خطرا على الإبداع الإنساني؟
27 - ديسمبر - 2024
حصاد عام-2024.. عام التضخم والانتخابات والحروب
23 - ديسمبر - 2024
دراسة تظهر قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على الخداع ورفض تغيير وجهة نظرها
22 - ديسمبر - 2024
إيطاليا تغرّم “تشات جي بي تي” 15 مليون يورو بتهمة انتهاك خصوصية البيانات
21 - ديسمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية