مايكروسوفت تعتزم تقديم خدمة عملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي لفاقدي البصر

واشنطن: تتعاون إمبراطورية البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية مايكروسوفت كورب مع شركة تطبيق “بي ماي آيز” لمساعدة فاقدي وضعاف البصر، لتسهيل وصول هؤلاء المستخدمين لخدمة عملاء الشركة.

وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن شركة بي ماي آيز تأسست عام 2015 وطورت تطبيقها الذي يربط بين ضعاف البصر مع مبصرين متطوعين يمكنهم مساعدتهم في القيام بالمهام التي قد يستحيل عليهم القيام بها دون مساعدة. كما طورت الشركة الناشئة أداة ذكاء اصطناعي أخرى تسمى “بي ماي أيه.آي” والتي تستخدم نموذج لغة منصة الذكاء الصناعي التوليدي شات جي.بي.تي4 الخاصة بشركة أوبن أيه.آي بهدف توليد وصف لأي صورة يلتقطها الشخص سواء كانت الصورة لملصق خاص بأحد المنتجات أو لمنتج موجود في متجر.

وستقوم مايكروسوفت التي تمتلك شركة أوبن أيه.آي بدمج تكنولوجيا بي ماي آيه.آي في أداة “مايكروسوفت ديسابليتي أنسر ديسك” والتي تتعامل مع اتصالات خدمة العملاء، بحسب شركة بي ماي آيز في بيان اليوم الأربعاء. وسيتيح التعاون بين مايكروسوفت وبي ماي آيز لمستخدمي منتجات مايكروسوفت فاقدي أو ضعاف البصر، التعامل مع مشكلات المعدات والقيام بمهام مثل تثبيت نسخة جديدة من نظام التشغيل ويندوز، أو وصف العروض التقديمية لبرنامج باور بوينت دون مساعدة بشرية.

وفي مؤتمر لمطوري الشركات الناشئة في وقت سابق من الشهر الحالي أشاد سام ألتمان باستخدام بي ما آيز لمنصة شات جي.بي.تي4 باعتباره مثالا على كيفية استخدام نموذج اللغة لشركة أوبن ايه.آي للصور كمدخلات وإنتاج نصوص طبيعية تعبر عنها.

( د ب أ )