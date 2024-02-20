مايكروسوفت تعلن ضخ استثمارات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي بإسبانيا

سان خوسيه (أمريكا): أعلنت شركة البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة مايكروسوفت كورب اعتزامها إنفاق مليارات الدولارات على مراكز بيانات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في إسبانيا، بالإضافة إلى المشروعات الاستثمارية الكبيرة التي تعتزم الشركة الأمريكية تنفيذها في ألمانيا.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ومدير مايكروسوفت براد سميث مساء الاثنين أن الشركة تعتزم استثمار 1.95 مليار يورو (2.1 مليار دولار) في إسبانيا خلال عامين. وستستخدم هذه الأموال في التوسع في مشروعات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة السحابية، بحسب ما كتبه سميث على منصة التواصل الاجتماعي إكس المعروفة سابقا باسم تويتر.

وفي الأسبوع الماضي أعلن سميث اعتزام الشركة استثمار حوالي 3.3 مليار يورو في ألمانيا خلال عامين، وبخاصة في زيادة قدرات مركزها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

ويعتبر هذا الاستثمار هو الأكبر للشركة الأمريكية في ألمانيا طوال تاريخها المستمر منذ 40 عاما. ويتضمن المشروع برنامجا للتدريب على الذكاء الاصطناعي بهدف الوصول إلى 1.2 مليون شخص.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي تعهدت مايكروسوفت باستثمار 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.15 مليار دولار) في مجال الذكاء الاصطناعي ببريطانيا بحلول 2026. وفي تشرين الأول/ أكتوبر تعهد سميث باستثمار 5 مليارات دولار أسترالي (3.26 مليار دولار أمريكي) في قطاع الذكاء الاصطناعي أثناء زيارته لأستراليا.

(د ب أ)