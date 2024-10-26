سياسة | دولي

مايكروسوفت تفصل موظفين نظما وقفة احتجاجية دعما لغزة

26 - أكتوبر - 2024

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أنقرة: طردت شركة مايكروسوفت اثنين من موظفيها نظما وقفة احتجاجية داخل مقر الشركة في واشنطن تضامنا مع الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال موظفا مايكروسوفت المفصولان عبدو محمد وحسام نصر لوكالة أسوشيتد برس إنهما نظما وقفة احتجاجية في مقر الشركة “لتكريم ضحايا الإبادة الجماعية في غزة ولفت الانتباه إلى تواطؤ مايكروسوفت في هذه الإبادة”.

وذكر الموظفان أن هذا الاحتجاج كان مشابها لحملات التبرعات الأخرى التي وافقت عليها مايكروسوفت ونظمتها للأشخاص المحتاجين، وأضافا “تلقينا خبر الفصل بعد ساعات قليلة من الاحتجاج”.

وأعلنت مايكروسوفت في بيان عقب الحادثة أنه “تم فصل بعض الموظفين وفقا للسياسة الداخلية”، لكنها رفضت تقديم معلومات مفصلة عن الموضوع.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي يستخدم خوادم أمازون السحابية وأنظمة ذكاء اصطناعي تابعة لشركة مايكروسوفت وغوغل لتصنيف وتصفية المعلومات مع تزايد البيانات المخزنة عن الفلسطينيين وعن قطاع غزة.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 26, 2024 الساعة 3:41 م

    التكنولوجيا المتوحشة القذرة في خدمة الأجندة الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة وتعسا للعرب والمسلمين أجمعين الذين ليس لديهم شركات تكنولوجيا عملاقة على غرار أمريكا وروسيا والصين يا أبو العينين ☹️🥴

    رد

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