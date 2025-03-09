مايكروسوفت تقرر وقف تطبيق “سكايب”

سان خوسيه: تعتزم إمبراطورية البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية مايكروسوفت وقف تشغيل تطبيق سكايب الذي أطلق ثورة في الاتصال عبر الإنترنت منذ عقدين.

وقالت مايكروسوفت في منشور عبر منصة إكس: “اعتبارا من مايو/ أيار 2025، لن يكون سكايب متاحا. وخلال الأيام المقبلة يمكن لكم الدخول إلى خدمة مايكروسوفت تيمز فري بنفس حساب سكايب حتى تظلوا على اتصال مع كل محادثاتكم وقوائم اتصالكم”.

أطلق رائدا الأعمال السويدي نيكلاس زينستروم والدنماركي يانوس فريس تطبيق سكايب عام 2003 في لوكسمبورغ. وفي ذلك الوقت، أتاح التطبيق إجراء محادثات صوتية ومرئية عبر الإنترنت مع عدد كبير من الجمهور في وقت واحد لأول مرة.

وحققت هذه الخدمة شعبية كبيرة في مجال الاتصالات الدولية لأنها اتاحت للمستخدمين تجنب دفع الرسوم المرتفعة للاتصالات الهاتفية الدولية التقليدية.

ولم يكن مستخدم سكايب يتصل بالآخرين من مستخدمي التطبيق فقط، وإنما يمكنه استخدامه للاتصال بالهاتف الأرضي أو المحمول، لكن بشرط الاشتراك في الخدمة المدفوعة الثمن في سكايب.

وفي عام 2011 اشترت مايكروسوفت التطبيق مقابل 5ر8 مليار دولار ودمجته في نظام تطبيقاتها لأجهزة الكمبيوتر المكتبي.

ورغم ذلك، لم تتمكن مايكروسوفت من تحقيق المكانة الرائدة لتطبيق سكايب في مجال خدمة الاتصالات. وعندما قدمت منصة مايكروسوفت تيمز للاتصالات في 2017، لم تفتح الباب فقط أمام المنافسة داخل الشركة نفسها وإنما كانت إشارة إلى بداية تراجع سكايب.

ومنذ ذلك الوقت، فقد تطبيق سكايب أجزاء أخرى من حصته السوقية لصالح تطبيقات منافسة مثل زوم وواتسآب، وبخاصة أثناء فترة جائحة فيروس كورونا المستجد عامي 2020 و2021.

في الوقت نفسه، رسخت منصة مايكروسوفت تيمز وجودها كواحدة من موفري خدمات تطبيقات التعاون، وتلعب دورا رئيسيا في الاتصال المؤسسي للمستخدمين.

(د ب أ)