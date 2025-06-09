مايكروسوفت تكشف عن أولى النسخ المحمولة لجهاز إكس بوكس

سان فرانسيسكو: كشفت شركة مايكروسوفت عن أولى أجهزة إكس بوكس المحمولة التي قدمت على أنها وسيلة جديدة للاعبين للوصول إلى مجموعة واسعة من ألعاب الفيديو في أي مكان تواجدوا.

وصممت أجهزة “روغ إكس بوكس ألي” و”ألي إكس” بالشراكة مع أسوس، وستسوق بمناسبة أعياد نهاية السنة على ما أعلنت المسؤولة عن إكس بوكس ساره بوند بمناسبة العرض الذي تم عبر الإنترنت.

وأوضحت بوند أن “إكس بوكس ألي هي منصة يمكن حملها وتجمع بين قوة إكس بوكس والحرية التي توفرها ويندوز”.

وأضافت: “عبر جهاز إكس بوكس هذا، يمكنكم ممارسة ألعاب موجودة في كل مكتبنا بما يشمل تلك المتوافرة في متاجر ألعاب ويندوز، أكان الأمر يتعلق بإكس بوكس ستور أو باتل.نت وستيم وغود أولد غيمز ويوبيسوفت كونيكت”.

وقالت مايكروسوفت إن أسعار المنصات والمواعيد المحددة لطرحها في الأسواق ستعلن في الأشهر المقبلة.

وتصميم المنصتين قريب من التصميم الأساسي للعبة مع الأزرار نفسها وأجهزة التحكم لكنهما أطول.

وأوضحت مايكروسوف في بيان: “إكس بوكس ألي وإكس بوكس ألي إكس ممتازتان للاعبين الذين يبحثون عن إمكانية للعب وهم يتنقلون أو بانتظار طائرتهم”.

وأتى الإعلان بعد أيام على إطلاق سويتش 2 من تصميم شركة نينتدو اليابانية العملاقة.

(أ ف ب)