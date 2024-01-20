مايكروسوفت تكشف عن قرصنة اليكترونية روسية لبريد مسؤولين بها

سان خوسيه (كاليفورنيا): ذكرت شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة “مايكروسوفت” أن قراصنة، لهم صلات بالحكومة الروسية، تمكنوا من الوصول إلى رسائل البريد الالكتروني لبعض من كبار المسؤولين في الشركة.

وبدأ الهجوم في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وتم اكتشافه في 12 كانون الثاني/ يناير، طبقا لما ذكرته الشركة في بيان الجمعة، حيث حصل القراصنة أيضا على مستندات مرفقة برسائل البريد الالكتروني.

ولم تقدم الشركة أي معلومات حول المسؤولين الكبار المتضررين.

وأضافت الشركة أن القراصنة تمكنوا أيضا من الوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بأعضاء فرق الأمن السيبراني والفرق القانونية في الشركة.

(د ب أ)