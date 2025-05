مايكروسوفت توقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت سكايب- (تدوينة)

واشنطن: من المقرر أن تتوقف خدمة سكايب، التي كانت ذات يوم من أبرز منصات مكالمات الفيديو، عن العمل يوم الاثنين، بعد أكثر من 20 عاما من إطلاقها.

وكانت شركة مايكروسوفت، المالكة للخدمة، قد أعلنت عن هذا القرار في فبراير/ شباط الماضي، مشجعة مستخدمي سكايب على الانتقال إلى تطبيقها للتواصل “مايكروسوفت تيمز”.

وجاء في منشور على الصفحة الرسمية لسكايب على منصة “إكس” يوم الاثنين: “بينما نودع سكايب، نود أن نشكر مجتمعنا الرائع. على مر السنين، تواصلتم مع العائلة والأصدقاء والزملاء حول العالم.. هذه ليست النهاية، بل بداية جديدة. انضموا إلينا في مايكروسوفت تيمز فري واستمروا في صناعة الذكريات الجميلة”.

As we say goodbye to Skype, we want to thank our incredible community. Over the years, you’ve connected with family, friends, and colleagues across the world.

This isn’t the end—it’s a new beginning. Join us on Microsoft Teams Free and continue making great memories. pic.twitter.com/9lDRE6rMVW

— Skype (@Skype) May 5, 2025