مايكل دوغلاس يعلن انطلاق مهرجان دوفيل الفرنسي للسينما الأمريكية- (فيديو)

دوفيل: انطلقت فعاليات مهرجان دوفيل للسينما الأمريكية في شمال فرنسا بدورته الخمسين، على ما أعلن الجمعة رئيس بلدية المدينة فيليب أوجييه والممثل الأمريكي مايكل دوغلاس.

وصفّق الحاضرون في مركز دوفيل الدولي وقوفا لدى دخول دوغلاس لتسلّم جائزة فخرية عن مجمل مسيرته المهنية.

وقال الممثل البالغ 79 عاما، المعروف بأدواره في أفلام شهيرة أبرزها “بايسك إنستنكنت” (1992) و”ذي غايم” (1997)، “هذه خامس مرة آتي فيها إلى دوفيل، ولن تكون الأخيرة”.

وأوضح مايكل دوغلاس بالفرنسية لوكالة فرانس برس “من الصعب شرح ذلك، لكنّ الأمر مميز للغاية، ثمة مهرجانات كثيرة في العالم، لكن بالنسبة لي، دوفيل الأفضل: فهو بسيط ومحبب للغاية”.

وأشاد دوغلاس بالمخرجة الأمريكية الشابة ماليا آن، ابنة الرئيس السابق باراك أوباما، التي حصلت على جائزة الجيل الجديد، قبل أن يروي قصة لقائه مع زوجته كاثرين زيتا جونز في مهرجان دوفيل عام 1998.

Michael Douglas talks about meeting his now wife Catherine Zeta-Jones in 1998 in Deauville 🥰 He received a career tribute at #Deauville2024 pic.twitter.com/CretwKUaGg

— Elsa Keslassy (@ElsaKeslassy) September 7, 2024