مايكل دوغلاس يعلن انطلاق مهرجان دوفيل الفرنسي للسينما الأمريكية- (فيديو)

دوفيل: انطلقت فعاليات مهرجان دوفيل للسينما الأمريكية في شمال فرنسا بدورته الخمسين، على ما أعلن الجمعة رئيس بلدية المدينة فيليب أوجييه والممثل الأمريكي مايكل دوغلاس.

وصفّق الحاضرون في مركز دوفيل الدولي وقوفا لدى دخول دوغلاس لتسلّم جائزة فخرية عن مجمل مسيرته المهنية.

وقال الممثل البالغ 79 عاما، المعروف بأدواره في أفلام شهيرة أبرزها “بايسك إنستنكنت” (1992) و”ذي غايم” (1997)، “هذه خامس مرة آتي فيها إلى دوفيل، ولن تكون الأخيرة”.

وأوضح مايكل دوغلاس بالفرنسية لوكالة فرانس برس “من الصعب شرح ذلك، لكنّ الأمر مميز للغاية، ثمة مهرجانات كثيرة في العالم، لكن بالنسبة لي، دوفيل الأفضل: فهو بسيط ومحبب للغاية”.

وأشاد دوغلاس بالمخرجة الأمريكية الشابة ماليا آن، ابنة الرئيس السابق باراك أوباما، التي حصلت على جائزة الجيل الجديد، قبل أن يروي قصة لقائه مع زوجته كاثرين زيتا جونز في مهرجان دوفيل عام 1998.

Michael Douglas talks about meeting his now wife Catherine Zeta-Jones in 1998 in Deauville 🥰 He received a career tribute at #Deauville2024 pic.twitter.com/CretwKUaGg — Elsa Keslassy (@ElsaKeslassy) September 7, 2024

ووُجهت خلال الافتتاح تحية إلى مؤسسي المهرجان، المنتج أندريه حليمي والكاتب ليونيل شوشان ورئيس بلدية المدينة السابق ميشال دورنانو، ولوسيان باريير، صاحب الفنادق والكازينوهات التي تحمل اسمه.

ومن المقرر أن يشارك في المهرجان فرانسيس كوبولا ليقدم أحدث أفلامه “ميغالوبوليس”، إضافة إلى شون بيكر مع “أنورا” (السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي 2024)، أو الإيطالي باولو سورينتينو (بارثنوب)، أو حتى تيم بيرتون (بيتلجوس بيتلجوس).

وتقود نسخة المهرجان هذا العام للمرة الأولى أود إسبير، بعد انسحاب سلفها برونو باردي إثر اتهامات وُجهت له بالتحرش والاعتداء الجنسي خلال تحقيق استقصائي نشره موقع “ميديابارت” الفرنسي.

كما تأثر تنظيم المهرجان بالإعلان نهاية آب/ أغسطس الماضي عن إقصاء عازف البوق الفرنسي اللبناني إبراهيم معلوف من لجنة التحكيم، في ظل اتهامات وُجهت إليه قبل سنوات بالاعتداء الجنسي على قاصر، وهي قضية تمت تبرئته فيها عام 2020 لكنها أثارت “انزعاجا” لدى أعضاء في اللجنة، وفق إدارة المهرجان.

ويقدم المهرجان هذا العام جوائز فخرية للممثلة ناتالي بورتمان، وميشال وليامز، إضافة إلى جيمس غراي وصانع الوثائقيات فريديريك وايزمان.

ويتنافس أربعة عشر فيلما هذا العام لنيل الجائزة الكبرى في المهرجان، بينها ثمانية أفلام أولى لمخرجيها.

ويرأس لجنة التحكيم الممثل الفرنسي بونوا ماغيميل.

(أ ف ب)