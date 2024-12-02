مايكل مور: دعم إسرائيل سيكلف الديمقراطيين “المزيد من الانتخابات”

واشنطن- “القدس العربي”: انتقد الناشط والمخرج السينمائي مايكل مور الدعم الأمريكي المستمر للحرب الإسرائيلية على غزة مشيراً إلى أنه إذا استمر الديمقراطيون في دعم إسرائيل، فإنهم سيخسرون “مزيداً من الانتخابات”.

وكتب مور في مقال على موقع Substack “يجب أن يكون أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون أكثر وعياً. وسلوكهم في دعم هذا العدوان لن يكلفهم سوى المزيد من الانتخابات”، “الناخبون الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا والأشخاص الملونون مجتمعين (الذين يشكلون ما يقرب من نصف الناخبين)، ليس لديهم أي اهتمام بالحرب ويفضلون أن تنفق حكومتنا أموالنا على مدارسنا وكبار السن ونظام الرعاية الصحية المنهار لدينا”.

وقال “حان الوقت لقطع العلاقات مع بيبي”، مستخدما لقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتأتي تصريحاته بعد هزيمة نائبة الرئيس كامالا هاريس في وقت سابق من هذا الشهر في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس المنتخب دونالد ترامب، حيث خسرت جميع الولايات السبع المتأرجحة. وقد استولى الجمهوريون على الأغلبية في مجلس الشيوخ، وتمكنوا من الاحتفاظ بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب.

وكان مور قد حذر الديمقراطيين في وقت سابق من دعمهم لإسرائيل، وأن هذا الدعم قد يأتي بنتائج عكسية عليهم في يوم الانتخابات. وبعد أن استعادت إسرائيل جثث ستة رهائن في أوائل سبتمبر/ أيلول الماضي، كتب مور في نشرته الإخبارية أن نتنياهو تلاعب بالرئيس بايدن “مثل الأحمق”.

وعلى الرغم من سخرية الناشط من أعضاء مجلس الشيوخ الذين ساعدوا في هزيمة ثلاثة قرارات رعاها السيناتور بيرني ساندرز (مستقل من ولاية فيرمونت) والتي كانت ستمنع بيع بعض الأسلحة الهجومية للجيش الإسرائيلي، فقد أشاد الناشط بأعضاء المجلس الأعلى البالغ عددهم 19 الذين صوتوا لدعم هذه المبادرة.