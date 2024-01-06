سياسة | دولي | الولايات المتحدة

مايك بنس يوقع على قذائف إسرائيلية عند حدود لبنان- (صور)

6 - يناير - 2024

نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس

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واشنطن: زار مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي سابقا، جنودا إسرائيليين على الحدود الشمالية، ووقّع على قذائف مدفعية ستُطلق نحو لبنان.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، الجمعة، أن بنس زار مجموعة جنود على حدود إسرائيل مع لبنان، خلال زيارته تل أبيب، مشيرة إلى أنه تبادل أطراف الحديث مع الجنود ووقع على قذائف مدفعية إسرائيلية.

وخلال حديثه مع الجنود قال لهم بنس: “نقدر ما تفعلونه، لم أعد أتحدث نيابة عن الحكومة الأمريكية، ولكني أتحدث نيابة عن الشعب الأمريكي، نحن نقف إلى جانبكم وسنواصل ذلك”.

https://twitter.com/Filomen03258997/status/1743478812778590630

و”تضامنا مع قطاع غزة”، يتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى السبت، 22 ألفا و722 شهيدا و58 ألفا و166 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

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  1. يقول علي صالح:
    يناير 6, 2024 الساعة 2:09 م

    امريكا وبريطانيا اعداء كل مسلم والصهاينة مجرد مرتزقة … متى سنرى زعيم عربي يوقع على قذائف يضرب بها اعداء امة محمد صلى .

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  2. يقول حكيم ألزمان:
    يناير 6, 2024 الساعة 2:36 م

    فكرتك إنسان محترم ولكن هذه ألمرة ذكائي خذلني. إنك أحد ألأشرار ألذين يظهرون في أفلام ألكاوبوي ألأميركية. لعنة الله عليك وعلى امثالك.

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  3. يقول فلان الفلاني:
    يناير 6, 2024 الساعة 2:42 م

    هناك نازيون جدد أما بانس هذا فهو من القدامى

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  4. يقول Abderrahmane Abid:
    يناير 6, 2024 الساعة 2:46 م

    داءما و ابدا شعار واحد
    امريكا هي الشيطان الاكبر

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  5. يقول غازي:
    يناير 6, 2024 الساعة 2:51 م

    مايك بنس يرغب ان يذكرنا بمستوى انحطاطه و حقارته .

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  6. يقول عربي سوري:
    يناير 6, 2024 الساعة 3:52 م

    ليس مستغربًا من هذا الصليبي الساذج الذي لا يختلف عن سيده المعتوه ترامب
    تصوروا لو ان هذا المعتوه وقف على حدود الكوريتين وقام بهذا الفعل لتم تمريغ انفه من قبل الزعيم الكوري الشمالي في الوحل ولكن حكام العرب وشعوبهم اصبحوا مطية لكل من هب ودب ولهذا جرؤ هذا الساذج على هذا الفعل

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  7. يقول هالة_باريس:
    يناير 6, 2024 الساعة 4:08 م

    الحرب الآن أصبحت ضد “الصهيونية العالمية” التي تنخر جسد الدول الكبرى و تتحكم في مصائر المجتمعات الغربية عبر التحكم في مؤسساتها الدستورية و الإعلامية والتعليمية. لقد بدأت هذه المجتمعات تتفطن لخبث وازدواجية معايير الصهيونية العالمية التي تنظر إلى باقي البشر ك “عبيد” في خدمة اليهود تحت نظرة التفوق العرقي والدين بفكرة “شعب الله المختار”. كثير من الإعلاميين والمؤثرين و المفكرين والأكاديميين والساسة في الغرب بدؤو يستشعرون خطر الصهيونية العالمية و ينبهون إلى ما يحدق بهم. حرب غزة كشفت نفاق الغرب في “المعايير الإنسانية” التي يتغنى بها وحشرته في الزاوية و أظهرت للشعوب الغربية مدى وحشية و نفاق من يحكمها ابتداءا بأميركا وأوروبا إلى بعض دويلات الأعراب!! المجتمعات الغربية تنتفض ضد الصهيونية العالمية و تسعى للتتثقف عن الإسلام و هذا شيء جد إيجابي.

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  8. يقول Rahma:
    يناير 6, 2024 الساعة 4:48 م

    من فوضك انك تتكلم باسم الشعب الامريكي؟ هل هو الشعب الامريكي برمته؟ معضم الامريكيون حاليا لا يقبلون سياسة بايدن تجاه العنف ضد الفلسطينيين العزل و الأطفال و النساء. …التاريخ لا يرحم و لا ينسى جراءمكم ضد غزة ايها القتلة المجرمون… عين الله لا تنام …و كما تدين تدان.

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  9. يقول Nacir1963:
    يناير 6, 2024 الساعة 4:57 م

    الم يسمع القادة المسلمون والعرب ما قاله نائب الرئيس الامريكي الاسبق ، الم يعلموا بما قام به رئيس جنوب افريقيا ،ام السكوت تعبير ايجابي لدعم المقاومة.

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  10. يقول Basem:
    يناير 6, 2024 الساعة 9:57 م

    أتحدى ان يملك احد من حكام العربان ذرة من الشجاعة و ان يقلد سيده بانس وان يوقع على صاروخ من صواريخ المقاومة في جنوب لبنان قبل إطلاقه على كريات شمونة.
    لا نامت أعين الجبناء

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