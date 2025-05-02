مايك روبيو ودونالد ترامب «يتحرشان»… كيف يقرأ الأردن «المزاج» الأمريكي وما هي «الوصايا»؟

عمان – «القدس العربي»:

لا بد من الانتباه أكثر الآن لكثير من التفصيلات التي تعيد بناء مشهد العلاقات الأردنية الأمريكية التي مالت إلى الغموض في عهد الرئيس دونالد ترامب الموصوف في عمان سابقاً بأنه «صديق»، لكن تلك الصداقة لم تمنعه من ممارسة «ابتزاز» مباشرة لخيارات الدولة الأردنية وفي أكثر من موقع.

ولا بد من الانتباه لتلك النصيحة التي يوجهها للأردنيين عبر «القدس العربي» الناشط السياسي الأمريكي الفلسطيني البارز الدكتور سنان شقديح، وهو يقترح أقصى طاقات الإدارة الحصيفة مع رئيس غير مشمول بأي اتجاه بدأ يضرب مؤسسات بلاده، وما يهتم به حصراً هو «الولاء لشخصه» ولا يلتزم بأي قواعد.

لا يقدم مراقب مثل شقديح أي «نصائح محددة»، لا بل يعلم بأن الدولة الأردنية هي الأكثر خبرة، وتنصح الدول والحكومات الأخرى بالملف الأمريكي، فيما وزير الخارجية الأسبق الدكتور مروان المعشر الموصوف باعتباره من أكثر الخبراء علماً بما يجري في الولايات المتحدة، يوصي بالتحرك على أساس القناعة بأن الحزب الجمهوري الأمريكي القديم لم يعد موجوداً، ولا حتى الحزب الديمقراطي.

الانتباه ضروري؛ لأن مساعدين في إدارة ترامب أبلغوا وفداً رفيع المستوى مؤخراً ترأسه رئيس الحكومة الأردنية الدكتور جعفر حسان، بأن ملف «الرسوم الجمركية» بين يدي الرئيس، ومطالب تخفيض الرسوم على المملكة ستنقل إليه. وقبل أن تحصل عمان على «ردة فعل» من جهة ترامب أو غيره من كبار مسؤولي إدارته، فوجئ الجميع بترامب يعلن «استثناء الأردن» من قراراته الخاصة بتجميد المساعدات، مع أن تلك المساعدات في كل أحوالها -برأي البرلماني والسياسي الأردني البارز- يفترض أنها تمثل بدلاً يحتاج للمناقشة عن وجود قواعد عسكرية أمريكية في الأراضي الأردنية.

زار حسان واشنطن بحثاً عن»معادلة جمركية» مختلفة تستثني الأردن من الرسوم المرتفعة، ولم يحصل -استناداً إلى مصدر وزاري- على أكثر من «وعود بالنظر في الطلب».

لكن إدارة ترامب -وهو ما يلمح له شقديح انطلاقا من خبرته العميقة- سارعت بدورها لإعلان استثناء الأردن من قرار «تجميد المساعدات» حتى يصبح التراجع عن التجميد مدعاة لاحتفال الأردنيين في عملية سياسية ابتزازية حادة الملامح لا يمكن لعاقل وراشد سياسي أن يرفضها في كل حال.

يريد ترامب -برأي شقديح وغيره- التعاطي بالقطعة والتقسيط مع «الدول الصديقة والحليفة». ورهان نخب عمان في الماضي القريب على أن ملف «المساعدات» بين يدي سلطات الكونغرس وأصدقاء الأردن القدامى من المؤسسات العميقة لا يبدو أنه رهان على السكة الصحيحة؛ لأن الرئيس ترامب تمكن أساساً من إخضاع الكونغرس، وطاقمه يسيطر تماماً على لجان المساعدات والقرار في الكونغرس، لا بل يقترح شقديح أنه «لا أحد في الكونغرس يتجرأ اليوم على مخالفة ترامب»، لأن الكلفة «فضائحية وشخصية» ومباشرة.

وعليه، يمكن قراءة وصايا الانتباه الأردني من تلك الزوايا المعقدة في المشهد.

تمرير المساعدات كانت مقررة أصلاً، والخطأ في حجبها ليس خطوة إضافية معززة للعلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن، صاحب الخبرة الأقدم والأهم في تثبيت أركان الاستقرار في الإقليم وأحياناً في رعاية المصالح الأمريكية نفسها.

ترامب يتراجع عملياً عن قرار خاطئ، والتراجع هنا يجب ألا يقرأ باعتباره «منحة أو هدية» جديدة خلافاً لما فعلته بعض أوساط الإعلام الرسمي في عمان، والأصل في القراءة الأعمق أن يتم إبلاغ الأمريكيين بأن عليها زيادة المساعدات وليس فقط «تمريرها» للأردن، بدلاً من التوقيت الإيحائي بأن تمريرها على النحو الترامبي الأخير أثار الارتياب؛ لأنه أعقب قرارات داخلية سيادية وقانونية في عمان تخص بعض مؤسسات الإسلام السياسي.

قرارات الأردن بخصوص ملف «الإسلاميين» تصدرت؛ لأسباب «وطنية أردنية» وفقاً للفهم العام لدى الرأي العام المحلي والبيان الرسمي. وعليه، يجب ألا يسمح لجماعة ترامب بتلك الإيحاءات التي تقول بأن المساعدات المجمدة التي لا ينبغي تجميدها أساساً قد عبرت، بعد «إجراءات» ضاغطة على التيار الإسلامي تلائم مواصفات ومقايسس إدارة ترامب التي لا تنتهي.

على جبهة مقابلة، صيغ مسار التحديث السياسي في عمقه، وأجريت الانتخابات البرلمانية الأخيرة بأعلى معايير النزاهة الأردنية ضمن معادلة كانت تستعد لامتصاص عودة ترامب إلى السلطة في البيت الأبيض وفي سياق التجهيز الوطني لمرحلة ترامب الصعبة المعقدة.

وعليه، لا تزال ثمة «وظيفة» بالمعنى الوطني لمسار التحديث الحزبي السياسي ولا استمرار في التحديث الحقيقي بدون ممثلي المكون السياسي الإسلامي… تلك إشارة متقدمة في هضم المعطيات لا بد لها أن تبرز بعيداً عن إجراءات مضادة لمسار التحديث لا يريدها ولا يقترحها لا ترامب ولا غيره؛ لأن الأخير بكل بساطة «غير مهتم» لا بالديمقراطية ولا بالانتخابات ولا بالتحديث في الأردن.

الدولة الأردنية «استقوت» بالتحديث وطنياً للعبور من تقديرات الصعوبة في حال عودة ترامب، ما يدل على احتياج ملح لتجنب خيارات الانقلاب على مفاصل التحديث تحت عناوين المخاوف الأمنية، وعلى أساس أن عملية تقديم تنزيلات لصالح التعايش مع معادلة ترامب لن تنتهي قريباً، وقد تطول. في عمان وضمن تبادل وصايا إدارة العلاقة مع إدارة ترامب المتقلبة، من يوصي القرار الحكومي بالانتباه الاستثنائي لما يجري أو تفعله إدارة ترامب وفي جزئيات محددة أصبحت أو ستصبح لافتة للنظر.

المضي قدماً في مشوار «تقليم وتقليص حضور الإسلاميين» إن كان خياراً لاحقاً، عليه أن يتواصل في سياق «الخط الوطني» مع الفهم المسبق للكلفة والفاتورة.

الإصرار على «ضرب حواضن المقاومة الاجتماعية» العاطفية لا يحتاج إلى مواجهات إعلامية مع المقاومة وشيطنتها، بل يحتاج إلى عمل حقيقي ضد العدوان الإجرامي الإسرائيلي ومخاطبة مخاوف الأردنيين، وإقناع الأمريكيين بأن الشارع الأردني داعم لخيارات المقاومة حقاً بسبب طبيعة الجرائم الإسرائيلية وعنفها الشديد، وليس بسبب وجود «حضور قوي» لحركة حماس أو لغيرها في العمق الأردني.

مجدداً، لا بد من الانتباه إلى أن «الاستجابة البيروقراطية» المسيسة لرغبات ترامب قبل التصريح المباشر بها يمكن أن يدفعه للطمع بفرض التهجير أو غيره من مقترحات حسم الصراع لاحقاً.

ولا بد من الانتباه إلى أن «إقصاء» وزير مهم وبارز في الحكومة اليوم لأن مايك روبيو «رفض مصافحته» أو «لا يرد على هاتفه»، هو اتجاه حساس، وخطر قد يلفت نظر روبيو نفسه إلى أنه يستطيع التدخل أكثر لاحقاً في تفاصيل لا تخصه.