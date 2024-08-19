مايوركا يفرض التعادل على ريال مدريد بمستهل مشواره بالدوري الإسباني

مدريد: سقط ريال مدريد في فخ التعادل 1-1 مع مايوركا في مستهل مشوار دفاعه عن لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد، ليعكر صفو الظهور الأول المنتظر لكيليان مبابي الوافد الجديد لفريق العاصمة في المسابقة.

وأعاد مايوركا فريق ريال مدريد المدجج بالنجوم أمثال مبابي وجود بلينجهام وفينيسيوس جونيور إلى أرض الواقع على ملعب سون مويس.

وبدأ ريال مدريد المباراة بصورة جيدة وتقدم في النتيجة بفضل تسديدة متقنة من رودريجو مستغلا تمريرة بكعب القدم لعبها فينيسيوس جونيور في الدقيقة 13.

لكن مايوركا بدأ يشكل خطورة في الهجمات المرتدة ورغم أن ريال مدريد استحوذ على الكرة، فإنه كان بلا أنياب أو إبداع في الخط الأمامي.

وكان فينيسيوس السلاح الفعال لريال مدريد أمام مايوركا الملتزم دفاعيا إذ لم يكن لمبابي وبلينجهام تأثير يذكر. لكن اللاعب البرازيلي فقد هدوءه وأطلقت جماهير مايوركا صيحات استهجان كلما لمس الكرة.

ويحمل فينيسيوس ذكريات سيئة في هذا الملعب حيث تعرض لإهانات عنصرية من جانب جماهير مايوركا في فبراير شباط 2023.

وتصدى تيبو كورتوا حارس ريال مدريد لثلاث فرص ببراعة ليحافظ على تقدم فريقه لكن فيدات موريكي أدرك التعادل بضربة رأس مستغلا ركلة ركنية في الدقيقة 53 وصمد صاحب الأرض أمام ضغط ريال الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع فيرلان مندي ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف في الوقت المحتسب بدل الضائع.

(رويترز)