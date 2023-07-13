ما أسباب إعلان ألمانيا عن استراتيجية جديدة للتعامل مع الصين- (تغريدة)

برلين- “القدس العربي”: كشفت ألمانيا عن خطة استراتيجية جديدة للتعامل مع نهج الصين الذي يزداد “تشددا” وذلك بعد ثلاثة أشهر من نقاشات حامية حول مقاربة برلين تجاه أكبر شريك تجاري لها. وستضمن الاستراتيجية عدم انتهاك سيادة ألمانيا عبر خطوات عديدة.

وأعلنت الحكومة الألمانية الخميس عن استراتيجيتها الخاصة بالتعامل مع الصين، عن إتباع نهج صارم في مواجهة أية أنشطة تجسس تقوم بها الصين. وجاء في الاستراتيجية المكونة من 61 صفحة والتي أقرها مجلس الوزراء الألماني وتم عرضها اليوم: “أنشطة التجسس الموجهة ضد ألمانيا تزداد بصورة مستمرة، لاسيما في الفضاء السيبراني.

قد تكون الأسباب التي دفعت ألمانيا إلى هذا الأمر عديدة، بيد أن هذه الأسباب هي الخوف الألماني من الاعتماد على الصين بشكل كبير وهو ما قد يشبه الاعتماد الألماني السابق على الغاز الروسي والذي صاحبه سياسة قاسية من أجل توفير البديل المناسب، بالإضافة إلى تخوف ألمانيا من قدرة الصين على التجسس عليها عبر الفضاء السيبراني.

ويبدوا أن الخطوة الأمريكية بمحاولة الحد من النفوذ الصيني ساعد الحكومة الألمانية على اتخاذ خيار كانت تتردد في الإعلام عنه وحاولت إيجاد بدائل أخرى ناقشته الزيارات المتبادلة للدبلوماسيين بين برلين وبكين.

وكتب المستشار الألماني أولاف شولتس في تغريدة “هدفنا ليس الانفصال عن (الصين) لكننا نريد خفض الاعتماد الاقتصادي في المستقبل”.

وعرض الاستراتيجية الجديدة قائلا إنها تأتي ردا على “الصين التي تغيرت وتبدي تشددا متزايدا”. وأكد شولتس أن بلاده ستواصل العمل مع الصين في العديد من المجالات ولا سيما بشأن حماية المناخ وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

Ziel ist es nicht, uns abzukoppeln. Wir wollen aber kritische Abhängigkeiten künftig vermeiden. Mit der #ChinaStrategie reagieren wir auf ein China, das sich verändert und offensiver auftritt. Für uns gilt: China ist und bleibt Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) July 13, 2023

وكانت الحكومة الاتحادية قد نشرت في منتصف الشهر الماضي يونيو/ حزيران عن خطة أولية سيتم اعتمادها من أجل الأمن القومي. وجاء التعامل مع الصين ضمن هذه الخطة الموسعة.

وبحسب صحيفة فيلت فإن الفكرة الأساسية للاستراتيجية في أن يتم لأول مراعاة كل التهديدات الداخلية والخارجية على أمن ألمانيا وذلك في ضوء الحرب الروسية على أوكرانيا وفي ظل الظهور العدواني المتزايد لحكومة الصين.

وإلى جانب التهديد العسكري، راعت الاستراتيجية أيضاً الهجمات السيبرانية والهجمات المحتملة على بنى تحتية حيوية في البلاد وكذلك التغير المناخي.

غير أنه لن يكون هناك إصلاح هيكلي لعملية صنع القرار إذ أن الحكومة الائتلافية برئاسة أولاف شولتس تخلت عن تشكيل مجلس قومي للأمن ينسق قرارات تتعلق بالسياسة الأمنية والخارجية ويتولى التوجيه العملياتي في حالات الأزمات. وكانت هذه الخطوة مادة لنقاش استمر على مدار فترة طويلة.

وطرح المستشار الألماني وأربعة من وزرائه الورقة رسمياً خلال مؤتمر صحافي؛ وهؤلاء الوزراء هم وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك (من حزب الخضر) ووزير المالية كريستيان ليندنر (من الحزب الديمقراطي الحر) ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس ووزيرة الداخلية نانسي فيزر (وكلا الوزيرين من حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي).

وأكد المستشار الألماني أن الاستراتيجية الوطنية للأمن التي أقرتها الحكومة الألمانية اليوم تعتبر إسهاماً مهماً لضمان أمن الناس في ألمانيا في ظل بيئة متغيرة.

وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي إن مجلس الوزراء الألماني بإقرار هذه الاستراتيجية اتخذ قراراً غير عادي ومهم. وأوضح شولتس أن البيئة السياسية الأمنية لألمانيا تغيرت بقوة في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا والظهور العدواني المتزايد للحكومة الصينية.

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك إن السياسة التي قالت الحكومة إنها ستكون ضمن مقاربة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الصين، تهدف إلى أن “تكون واقعية لكن ليس ساذجة”. أتت الوثيقة نتيجة أشهر من المداولات داخل الحكومة الألمانية حول استراتيجيتها حيال الصين.

وفيما دعت بيربوك وهي من حزب الخضر إلى اتخاذ موقف أكثر تشددا حيال بكين والتركيز أكثر على حقوق الإنسان، ساند شولتس وهو من الحزب الاجتماعي الديمقراطي موقفا أكثر ليونة.

وقالت الحكومة إنها لا تعتزم “عرقلة التقدم الاقتصادي والتنموي في الصين”، لكن “في الوقت نفسه، هناك حاجة ماسة لخفض المخاطر”.

وأضافت الوثيقة أن برلين “تراقب بقلق كيف تسعى الصين للتأثير على النظام الدولي بما يتماشى مع مصالح نظام الحزب الواحد وبالتالي التقليل من شأن أسس النظام الدولي القائم على القوانين مثل وضع حقوق الإنسان”.

وأشار تقرير أصدرته وكالة الاستخبارات الألمانية أيضا إلى أن الصين “أكبر تهديد بما يتصل بالتجسس الاقتصادي والعلمي والاستثمارات الأجنبية المباشرة في ألمانيا”.

أثار هذا النهج المتشدد قلق بكين لكنه أثار أيضا مخاوف في الصناعة الألمانية التي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الصين.

حددت الشركات الألمانية العملاقة مثل فولكسفاغن وسيمنز في الأشهر الأخيرة استراتيجيات نمو تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية. وأكد شولتس أن ألمانيا “لا تريد الفصل، نريد خفض المخاطر”.

لكنه شدد على تحرك برلين لتنويع الشركاء التجاريين قائلا إن ألمانيا “ملتزمة بتوسيع علاقاتنا الاقتصادية مع آسيا وخارجها”.

بعدما شددت الولايات المتحدة سياساتها الاقتصادية ضد الصين، تتخوف بكين من أن يسير أكبر شريك لها في الاتحاد الأوروبي في نفس الاتجاه وأن يستخدم الحديث الظاهر عن “خفض المخاطر” لفصل نفسه تدريجيا عن الاقتصاد الآسيوي.

كما أكد لي تشيانغ الذي زار ألمانيا الشهر الماضي في أول رحلة له إلى الخارج منذ تعيينه رئيسا لوزراء الصين، تشديد بكين على تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي مع تصاعد الانتقادات من هذا التكتل.

لكنه حذر برلين من “استخدام خفض المخاطر كتسمية لتنفيذ الفصل” وطالب “بتكافؤ الفرص” للشركات الصينية.

وكانت ألمانيا قد أبدت أسفها لرفض رئيس الوزراء الصيني طرح الصحافيين أي أسئلة خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس والذي عقد في 20 يونيو/ حزيران في بكين، حيث دعا شولتس الصين إلى مزيد من حرية الصحافة.