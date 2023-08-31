ما الذي جمع ظافر العابدين بالنجمة التركية توبا.. وماذا عن “أنف وثلاث عيون”؟- (صور)

بيروت-“القدس العربي”:

يواصل النجم التونسي ظافر العابدين تصوير مشاهده الأولى من الفيلم السينمائي الجديد بعنوان “أنف وثلاث عيون” المقرّر عرضه في نهاية العام الحالي وهو من كتابة السيناريو والحوار لوائل حمدي وإخراج أمير رمسيس.

ويعود فيلم “أنف وثلاث عيون” إلى زمن السبعينيات ضمن معالجة معاصرة، وهو مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس “أنف وثلاث عيون” التي عولجت سينمائيًّا في عام 1972 وشارك في بطولته في حينه كل من النجوم المصريين القديرين محمود ياسين، نجلاء فتحي، ميرفت أمين وماجدة، ويتناول قصة جرّاح تجميل ذائع الصيت في منتصف الأربعينيات من العمر يدعى هاشم، يرتبط بعلاقتَين عاطفيتَين تقودانه إلى الانفصال لعدم قدرته على الالتزام بهما لمدة طويلة، حتى يلتقي بفتاة ثالثة تصغره بخمسة وعشرين عامًا يقع في حبّها ويفشل في مقاومتها.

ويشارك مع النجم التونسي في هذا الفيلم السينمائي الجديد الممثلتان صبا مبارك وسلمى أبو ضيف مع مجموعة كبيرة من النجوم المصريين، وتحل ضيفة شرف على هذا الفيلم السينمائي الجديد النجمة دينا الشربيني.

على صعيد آخر، تصدّر النجم ظافر العابدين والنجمة التركية توبا بويوكستون غلاف مجلة Elle بنسختها العربية لعدد أيلول/ سبتمبر المقبل حيث تمكنت المجلة من جمع هذين النجمين اللذين يتمتعان بشعبية واسعة في العالم العربي.

ونشرت المجلة عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” صورتين بوضعيَتين مختلفتين لظافر وتوبا اللذين لم يجتمعا معاً في أي عمل فني مشترك، فاستحوذا على إعجاب المتابعين الذين أثنوا على أناقتهما وسحرهما متمنين لو يجتمعان معاً في المستقبل في عمل واحد.

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