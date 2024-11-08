ما الذي حصل فعلا في أمستردام؟

تسابق زعماء ومسؤولون أوروبيون، أمس الجمعة، للتنديد بما سموه «أعمال معاداة السامية» بعد مواجهات على مدى ليلتين بين مشجعين لفريق «مكابي تل أبيب» يقدر عددهم بـ2700 شخص وجماهير هولندية متنوعة تجمع بين أنصار فريق «أياكس أمستردام» ومحتجين على إسرائيل، أدت، كما أعلنت الشرطة الهولندية إلى اعتقال 62 شخصا وإصابة 5 أشخاص.
تضمنت القائمة الطويلة للمنددين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي عبرت عن «استيائها من الهجمات الدنيئة التي استهدفت مواطنين إسرائيليين» والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال إن بلاده ستواصل «مكافحة معاداة السامية البغيضة» كما صرّح رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف بأنه «دليل على تصاعد معاداة السامية» مغادرا قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في بودابست مبكرا، كما أعلن زعيم اليمين المتطرّف في هولندا، خيرت فيلدرز، الشهير بهجماته «الدنيئة» (إذا استخدمنا تعابير المسؤولين الأوروبيين) على الإسلام والمسلمين، أنه سيلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ورئيس الكنيست أمير اوحانا، اللذين قررا السفر الى هولندا بعد الأحداث.
استغل المسؤولون الإسرائيليون الحادثة أيّما استغلال، فشبّه الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتزوغ ما حصل بهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ووصفه بـ«بوغروم معاد للسامية» (وهي كلمة روسية تستخدم لتوصيف المذابح التي حصلت لليهود في أوروبا) وقد استخدم ماكرون الحادثة أيضا لتشبيهها بما سماه «أشد الأوقات قتامة» (في إحالة واضحة إلى المحرقة النازية).
تحيل التصريحات الأوروبية (والإسرائيلية) إلى التاريخ الأوروبي بطريقة انتقائية مثيرة للسخرية، فتركز على فصله الفاشيّ والنازيّ الذي جرى في القرن الماضي، لكنّها تفصله عن أشكال الفاشيّة والنازية الصاعدة حاليا، سواء في ذلك ما تعبّر عنه جرائم الحرب والإبادة الجماعية الإسرائيلية، وطبيعة حكومتها وأشخاصها الذين لا يخفون أهدافهم الإبادية ضد الفلسطينيين، أو ما تمثّله الحكومة الهولندية نفسها، التي قام بتشكيلها خيرت فيلدرز نفسه الذي وصف ما حصل بـ«مذبحة في الشوارع، والمسلمون الذين يحملون الأعلام الفلسطينية يطاردون اليهود… لقد أصبحنا غزة أوروبا»!
تتجاهل التصريحات أيضا كثيرا من التفاصيل المهمة، من قبيل قيام مشجعي الفريق الإسرائيلي (وعدد كبير منهم من الجنود كما أكدت المواقع العبرية) بالسير في شوارع أمستردام في الليلة الماضية على المباراة، مرددين الهتافات العنصرية والألفاظ النابية ضد العرب والمسلمين، ومن ضمنها هتافات «الموت للعرب» «لا توجد مدارس في غزة لأنه لم يبق أطفال في غزة».
خلال المباراة امتنع المشجعون الإسرائيليون أيضا عن الوقوف حدادا على ضحايا الفيضانات في إسبانيا، وبعد خسارة الفريق اندفعوا إلى الشوارع وبدأوا بتكرار ما فعلوه الليلة السابقة مع تمزيق الأعلام الفلسطينية المرفوعة على منازل ومهاجمة سائقي سيارات الأجرة من المسلمين، وخلال تلك الأحداث لم تتدخل الشرطة الهولندية، ولم توقف أو تعتقل أيا منهم.
نتيجة امتناع السلطات الهولندية عن حماية المنازل والممتلكات قام أصحاب المنازل والسائقون وأقاربهم وأصدقاؤهم بالتدخل لمنع الأعمال الإجرامية للمشجعين الإسرائيليين، وهو ما أدى لانقلاب أعمال الشغب ضدهم، فانطلقت حملة رسمية إسرائيلية شارك فيها بنيامين نتنياهو وشركاؤه في الحكومة الإسرائيلية بالحديث عن «مجزرة» ضد اليهود، وعن إرسال فرق أمنية وطائرات «لإنقاذ الضحايا من العنف الإسلامي» وعندها بدأت السلطات الهولندية باعتقال العشرات من طرف واحد، وانطلقت «أوركسترا» متناسقة بين التصريحات الأوروبية والإسرائيلية.
بهذا المعنى، فإن الإحالات المقززة للفاشيّ فيلدرز عن «مذبحة في الشوارع» وعن «غزة في أوروبا» والفظاظة الهائلة التي يمثّلها تلبّس مسؤولي إسرائيل لبوس الضحيّة مع استخدام غزة كمثال، تهدفان ببساطة لإلغاء واقع التحالف الفاشيّ الجديد القائم، وائتلاف القتلة الأوروبي ـ الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وفوق كل ذلك، تحميل الضحايا وزر التاريخ الأوروبي الشائن.
سنعرف لاحقا الفرق بين إسرائيل والعرب والمسلمين في استغلال أي حادثة تحصل ضدهم خارجيا وداخليا
من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام
انه الاقتصاد يا غبي لقد قالها كلينتون ولم يطبقها العربان الذين اهين فيها الهوان عليهم بعد هجمات الحوثيين زادت اسعار السلع في اوروبا ٣٠٪ اما منابع النفط والغاز العرباوية زادت من صادراتها لكي تخفض السعر وبعد كل ذالك تطلبون من الغرب ان يحترمكم ويضع لكم وزنًا
انا اسف اذا جرحت شعوركم ولكن عليكم ان تقوموا بشراء الجبنة والزهور الهولندية والسيارة الامريكية والالمانية والجبنة السويسريه فهي الدواء الوحيد لتضميد كرامتكم المهدورة
أغلب الأجهزة الأمنية في الغرب قياداتها متصهينة و تنضوي في التنظيمات البتائين و هم على صلة بنضرائهم الاسرائيليين. و هنا نرى التحلي الواضح لهذا التعاون في خلق أزمة ضد المسلمين و العرب في الغرب و تمايلهم على أنهم همج و معادين للسامية التي صارت من أعضم الكبائر تحت تأثير النخبة السياسية و الإعلامية و الثقافية المتصهينة السائدة. بعد ذكر كل ذلك نفهم من ان قوات الأمن الهولندية لم تتدخل لوقف الاعتداءات من قبل الجنود الاسرائيلين المتخفين كمشجعيندلفريق كروي، و الحقيقة ان جهاز الأمن الهولندي كانت الأوامر عنده بحماية قطعان المشجعين الصهاينة و اعتقال كل من يرد عليهم، لكنه لم يستطع القيام بمهمته على الجه الطلوب منه لذلك أرسلت اسرائيل فرق أمنية للقيام بالعمل الذي تباطئ فيه من هم اقل رتبة و بالتالي أبعد عن الايديولوجيات التي تحكم رؤسائهم. و هو ما يفسر خروج عدة قادة غربيين للقول بشكل غير مباشر أنه كان عليهم سحل العرب و المسلمين هناك على غرار ما يقع في عزة حتى لا تبقى اسرائيل هي الوحيدة في حربها ضد كل مقاوم في أرض الرباط في فلسطين و لبنان و حتى في ارض المهجر ضد كل صوت يرتفع للتنديد بجرائمها.
مهما فعل الصهاينة و من والاهم لتلميع صورة مجرمي حرب غزة فسيفضحهم ربنا و سيسقط قانون السامية الظالم المجحف و سيلقى الصهاينة مصيرهم المحتوم على أيدي أحرار العالم
المشكل الكبير ليس في الصهاينة قتلة الانبياء و الرسل و الاطفال فهم معروفين بجرائمهم عبر التاريخ و تاريخهم الاجرامي
معظم الجماهير كانت هولندية ولقد شاهدو ا بأم أعينهم الصهاينة وهم يرفضون الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الفيضانات الاسبان
كل هذا يسير ضمن مخطط تم وضعه وبعناية ويهدف إلى مزيد من العداء للسامية وبالتالي قد يتشجع ويقتنع يهود هولنداللهجرة إلى الكيان وفي نفس الوقت رسالة تحذير للذين يفكرون بمغادرة الكيان والعودة إلى موطنهم الأصلي
طيب أخي أبو أنس وماذا ستنفع عننتريات الشوارع!
الى الاخ اسامة كلية /المانيا
يا اخي هم البادؤن بالاعتداء وعن عمد ومع سابق اصرار وكل هذا ضمن مخطط مدروس ومرسوم بعناية ، اي ان الكيان اراد ضرب عصفورين بحجر واحد ، وكما قلت سابقا اولهما تحذير كل من تسول له نفسه بالهجرة والعودة الى موطنه الاصلي والامر الثاني في مطالبة نتن ياهوا اليهود الهولندين بالهجرة الى فلسطين المحتلة ! وعلينا تذكر حادثة مطار قزحستان عندما هبطت طائرة وعلى متنها اسرائليون روس قرروا العودة الى موطنهم الاصلي! حيث كان في استقبالهم من يهاجمهم ليقولوا لهم انكم اتخذتم القرار الخاطئ!
واما قولك عنتريات الشوارع فهو قول جافى الحقيقة!
ياريت ياخي ان توجه السؤال الى حكومة المانيا لماذا هذا التشدد في منعناكفلسطينين من ممارسة حقنا في التظاهر وحسب القانون الالماني!
ان المانيا كحكومة واحزاب تحارب محبتنا لفلسطين وأملنا في العودة اليها،
كل هذه المشاعر الوطنية والانسانيىة في نظر الحكومة الالمانية معاداة للاسامية
انت تبكي وبصمت وان تتألم وبصوت عال غير مسموح للك
المانيا تريدنا ان ندين انفسنا لا والف لا
لا عليك.. الاخ ابو انس.. كلنا في المانيا ونعرف الوضع.. الاخ اسامة له ميولات نحو التبخيس فقط.. على ما يبدو.. 😉
الاخ اسامة يتخوف من انعكاس هجمة ابطال امستردام على طالبي اللجوء في اوروبا
احنا السوريين نردد دائمًا امشي الحيط الحيط وقول يا ستار ولهذا حكمنا المجرمين حافظ والمعتوه ابنه بعد ان ضحك منهم وقال لهم أن الحيطان لها اذان تسمع بها اذا انتقدتم هؤلاء المجرمين ولهذا عندما قامت الثورة وقف ٩٥٪ من الشعب السوري الذين كانوا ينتقدون هؤلاء المجرمين كل صباح ومساء متفرجين على الثورة لانهم يخافون من الحيطان ولهذا خسروا كل شيء
يا أخي الكريم نعرف هذا الكلام جيداً وندركه جيداً، لكن السؤال الواضح الجلي وماذا تنفع عنتربات الشوراع؟
الله بسامحك ياأخي ابن الوليد.
الله يسامحك يا أخي عربي، اطمئن باأخي أنا لا ذهب إلى سوريا لست لأني جبان لكن لأني لست أبله! هذا هو جوابي عندما يسألني بعض الألمان لماذا لا أذهب إلى سوريا حيث أني هنا منذ ٣٥ سنة أي قبل الثورة بكثير.
انت تقول “لكن السؤال الواضح الجلي وماذا تنفع عنتربات الشوراع”
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نستنتج انك ترى الدفاع عن مقدسات العرب والمسلمين في امستردام هو مجرد عنتربات الشوراع لا تنفع..
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وهذا غريب .. صراحة.. والامر نسبي طبعا حسب السيكولوجيا والمبادئ ..
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والاخ عربي شرح لك الامر بلغة قد تفهمها..
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وانا استنتج منطقيا انك بخست الحدث.. وطبعا الامر يبقى نسبي ..
الله يسامحك مرّة أخرى أخي ابن الوليد، أنت تفتح العنان لمخيلتك وهذا سيء جيد في الخقيقة لكن أتمنى أن تتحدث عن السؤال لا عن نياتي أنا أنا أقصد فعلاً هذا السؤال بموضوعية!
الموضوعية ستجدها في حديث الاخ عربي..
وهي سبكولوجية الحيط الحيط وقول يا ستار…
لا تنفع في شيئ. . والدليل حسب الأخ عربي
هو تجربة الشعب السوري.
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وها هو الاخ عربي اعطاك الموضوعية وبالادلة
الواضحة…
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ما عليش … سأنهي هنا النقاش .. يومك طيب..
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اخي ابن الوليد افتقد تعليقاتكم في ما يخص الشأن المغربي لا تترك المجال مفتوحا أمام الخصوم فانت خير من يجيد الرد و التصدي للاعداء و خاصة صاحبنا من النرويج…تحياتي لك
بارك الله فيك.. انا اعلق هناك ايضا.. والاخوة والاخوات
تبترك الله قايمين بالتوعية كمى ينبغي..
وان شاء الله خير مع نحسن واضح في منبرنا هذا..
الدي نشكر هيئة التحرير عليه..
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هناك مواضيع كبيرة وخطيرة تهم المغرب ايضا ضمن
العالم العربي والاسلامي تسترعي انتباهي لشدة
المغالطات والحبكة الدولية… وارى انه بتواضع
لذي ما اقدمه .. فأفعل…
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ومبدئي دائما الديار أولا ثم ديار ذوي القربى…
وهو أمر طبيعي في جينات الانسان… اي انسان..
فنحن جميعا مع مغربنا الحبيب..
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أما صاحبنا من النرويج… فانا لا اعاتبه كثيرا
احتراما ومحبة للشعب العراقي الدي شارك
معنا في تحرير الصحراء .. في المسيرة السلمية
الخضراء…
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طاب يومك..