ما الرسالة ولمن؟ مخيمات وعشائر ضد التهجير «إعلان حرب- سنحارب»… قواعد «الاشتباك العسكري» الأردنية

عمان- «القدس العربي»: «إعلان حرب- سنحارب»… هذه العبارة تصبح «رسالة سياسية بامتياز» لكل الأطراف «المهتمة» عندما تصدر حصراً عن المستوى «الدبلوماسي» في الدولة الأردنية ممثلاً بوزير الخارجية أيمن الصفدي، رداً على سؤال «متلفز» بعنوان: ماذا سيقول الأردن إذا حصل تهجير من الضفة الغربية؟

الرسالة الأبعد والأعمق للأمريكي قبل الإسرائيلي، هي تلك التي تشير إلى أن «خيار الاشتباك العسكري» وارد وسيدخل حتماً في «المعادلة الأردنية» إذا سمح لليمين الإسرائيلي بتهجير فلسطينيين قسراً أو بصورة جماعية، كما قال الصفدي إلى المملكة.

حتى تصبح الصورة أوضح، يمكن القول إن من يستعمل في قاموسه مفردة «سنحارب» ليس جنرالاً ولا أحد السياسيين المعارضين ولا شعبوياً، بل المسؤول الأول في قيادة الدبلوماسية الأردنية الخارجية، على أمل أن يفهم «الجانب الآخر» -حسب التعريف الذي يستخدمه بالعادة وزير الداخلية مازن الفراية- بأن «لاءات الأردن الملكية» جدية وسيادية وصلبة، لا بل أصبحت في موضوعة التهجير استراتيجية مقررة.

قبل ذلك، كان رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، يبلغ «القدس العربي» بجوهر المعادلة: الشعب الأردني مسالم ويريد السلام ولا يريد الحرب، لكن «الاعتداء علينا» مسألة أخرى تماماً، والجميع يعلم خطوطنا الحمراء، وبالتأكيد «سندافع عن أنفسنا».

جهود من يحاولون في عمان وتل أبيب التأشير على دور للوزير الصفدي تحديداً في «التصعيد الخطابي» تبدو «مضحكة للغاية»، لأن الرجل يعلن بـ «حرفية شديدة وواضحة» الموقف العميق للدولة والثوابت. وعندما استفسرت منه «القدس العربي» مؤخراً، أشار بوضوح: «مواقف بلدنا واضحة وصريحة، وما نقوله أمام الكاميرات هو ما نقوله في الغرف المغلقة، وثوابتنا لا نقبل التفاوض عليها».

لذلك، مفردة «سنحارب» التي رصدها الإسرائيلي قبل الأردني باهتمام مؤخراً، ليست من باب «التزيد»، ولا علاقة لها بمسارات «التكيف».

وما يبدو عليه الأمر دبلوماسياً، أن ما تعنيه عبارة الوزير الصفدي قبل 3 أيام فقط من سفره للولايات المتحدة ضمن اتجاهات التمهيد لـ «زيارة ملكية مهمة للغاية» أن الأردن «يحترز» على مساحته، ويطبق معايير الفهم التفاوضي التي سمعتها «القدس العربي» من الخبير الدكتور جواد العناني بعنوان: «لا» عريضة جداً ضد التهجير، وغير قابلة للتفاوض ولا المساومة».

تلك «لا أردنية» أصبحت سيادية الآن من اللحظة التي دخل فيها «الخيار العسكري» في معادلة الخطاب الدبلوماسي، على لسان وزير خارجية يخاطب الخارج والداخل معاً؛ لأن التأكيد بهذا المستوى من الصرامة على «الثوابت المضادة للتهجير» وصفة منتجة للغاية في ضبط إيقاع الشارع الأردني أيضاً.

طبعاً، لا أحد في الأردن يحب الحرب أو يروج لها، لكن الساحة أصبحت متاحة للاعتداء على الأردن بعد رصد ترامب وهو يسحب الكرسي ليجلس عليه نتنياهو، فيما الثاني -على حد وصف الكاتب الأردني البارز أحمد سلامة- «يسخر من ترامب ومنا».

لذلك، يعتبر الوزير الصفدي علناً وعبر محطة تلفزيون محلية، أن معادلة «التهجير القسري أو الجماعي» -إن حصلت- ستكون بمثابة «إعلان حرب على المملكة» عندما سأل المذيع الصفدي «ماذا سنفعل في هذه الحالة؟، فرد الصفدي بكل بساطة: «سنحارب».

في الأثناء، إن تفسير «مشروعية القتال» للأردن بموجب القانون الدولي يمتد -بخبرة المرجع في القانون الدولي الدكتور أنيس القاسم- إلى منطقة «التهجير الطوعي المنظم» أيضاً، خلافاً لمخالفة «المادة 6» من اتفاقية وادي عربة، التي تمنح الأردن مشروعية الرد العسكري.

مثير جداً للمراقبين أن عمان تريد أن تقول إنها «جادة للغاية» في رفض «أي تهجير»، لدرجة أن من يلوح بخيار الاشتباك العسكري والحرب هو الوزير المختص بالدبلوماسية، ما يعني أن «الدولة الأردنية» في الواقع العميق تجاوزت النقاش والجدل والاحتمالات، وتبدو خلف الستائر متفقة أو متوافقة على تعريف «حالة إعلان الحرب»، فيما لا يبدو أن انطلاق أفكار التهجير من رئيس أمريكي متهور يحدث فارقاً في الفهم الرسمي الأردني لأي تفاعل أو رد بعنوان «لاءات المملكة الثلاثية المعلنة».

وفي الواقع، لا يحدث كلام الرئيس الأمريكي فارقاً في عمق الحاضنة الاجتماعية الأردنية أيضاً؛ فرسالة «سنحارب» في الإطار الدبلوماسي يوازيها ترتيب المشهد الذي حصل بعد ظهر أمس الجمعة، ليس بالقرب من مقر السفارة الأمريكية في العاصمة عمان حيث «تظاهر احتجاجاً» ممثلون لأحزاب وسطية محسوبة على الولاء فقط، ولكن أيضاً في مختلف المحافظات وفي البوادي والمخيمات والواجهات العشائرية.

وقفات احتجاج الجمعة الأخيرة قبل 4 أيام من موعد مقرر بين الملك عبد الله الثاني والرئيس ترامب في واشنطن بدعوة من الأول، تقول الكثير سياسياً وفي العمق، والسماح للأردنيين بالتعبير عن موقفهم ورأيهم بحد ذاته هو «رسالة مؤسسية» من السلطات، فكرتها أن عمان جادة جداً في «اللاءات والثوابت» وفي خطوطها الحمراء، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بـ «الأمن القومي» الذي تتلاعب به حتماً سيناريوهات ترامب.

الأردن لا يعلن المواجهة المباشرة مع «رئيس أمريكي صديق وحليف» ولا مصلحة له بإعلان الحرب.

لكن الاحتجاج عندما يمزج «أبناء مخيمات اللاجئين» بأبناء العشائر، تكون مقاصده واضحة في إظهار الاستعداد لتطبيق كل قواعد الاشتباك مع «اليمين الإسرائيلي» إذا ما قرر استغلال ترامب «غير المتوقع» لتغيير الوضع الديمغرافي في المملكة. والاستعداد بالمقابل، لإظهار مؤشرات «الفوضى» التي سينتجها ترامب إذا ما أصر على مقترحاته، فيما الجعبة الأردنية والمصرية لديها فعلاً «مقترحات بديلة» منطقية وقابلة للتنفيذ، قوامها تجنب المساس بمعادلة «السكان- الديمغرافيا» لإنقاذ اليمين الإسرائيلي و«تلميع صورته».

الرسائل الأردنية التي تزاحمت علناً قبل أقل من 4 أيام على الوقوف عند محطة «الصديق ترامب» لها مبررها، ويتوقع أن تكون لها نتائجها التي تظهر حتماً لاحقاً.