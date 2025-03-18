ما السبب وراء إلغاء حفل هيفاء وهبي في الكويت؟

بيروت- “القدس العربي”:

لم يمر يومان على الإعلان عن حفل النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الذي كان من المقرر إقامته لمناسبة عيد الفطر السعيد في الكويت، حتى أُعلن عن إلغائه من قبل مدير مركز الفنون للإنتاج الفني والتوزيع في الكويت زيد عبد الرضا.

وقال عبد الرضا في منشور له عبر خاصية القصص القصيرة “الستوري” إن “إلغاء حفل هيفاء وهبي جاء نتيجة لأسباب خارجة عن إرادة الجهة المنظمة… تم إلغاء حفل هيفاء وهبي لأسباب خارج إرادتنا”. وأضاف: “سوف يتم استرجاع جميع المبالغ التي تم دفعها عن طريق إيفنتات”.

وأثار خبر إلغاء حفل هيفاء وهبي الأول في الكويت ضجة واسعة، ولاسيما أنه كان يُعتبر الحدث الفني الأبرز لهذا العام. ولم تعلق هيفاء حتى الساعة على هذا الأمر.