ما ترتيب محرز في قائمة أثرياء الدوري السعودي؟

لندن- “القدس العربي”: كشف تقرير صحافي بريطاني، ترتيب قائد المنتخب الجزائري رياض محرز، في قائمة فئة “الميغا ستارز” الأعلى أجرا في الدوري السعودي للمحترفين بثوبه الجديد، وذلك بعد إتمام صفقة انتقاله من مانشستر سيتي إلى أهلي جدة بشكل رسمي، كثالث نجم من الطراز العالمي ينضم إلى قلعة الكؤوس قادما من الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الصيف.

ووفقا لما أوردته صحيفة “ذا صن”، فإن محارب الصحراء، سيتقاضى ما يزيد عن الـ30 مليون يورو، شاملة الراتب السنوي وحوافز الفوز ومكافآت نهاية الموسم، فيما سيجعله ينفرد بالمركز الرابع في قائمة النجوم الأعلى دخلا في دوري روشن، بعد ملك كرة القدم كريستيانو رونالدو، الذي يتحصل على 3 أضعاف المبلغ مع النصر العالمي، ثم قائد ريال مدريد السابق كريم بنزيما مع اتحاد جدة ومواطنه وزميله في نفس الفريق نغولو كانتي.

وأثيرت الكثير من الشكوك حول هذه الصفقة، لما كان يتردد عن تمسك المدرب الكاتالوني بيب غوارديولا، وإصرار على بقاء الساحر الجزائري، وذلك ليس فقط لقيمة وأهمية صاحب الـ32 عاما في المشروع، بل أيضا لحرص المدرب على قوة الفريق، بعد اقتران مستقبل برناردو سيلفا بأندية أخرى مثل باريس سان جيرمان وبرشلونة، قبل أن يضطر لرفع الراية البيضاء، أمام رغبة أبو البنات في الهروب من جحيم مقاعد البدلاء.

ونجح عملاق الكرة السعودية العائد حديثا لدوري الكبار، في شراء عقد أسطورة المان سيتي، مقابل 30 مليون يورو، ليكون ثالث توقيع من العيار الثقيل، بعد ضم منافس الأمس في بلاد الضباب وحامي عرين تشيلسي السابق إدواردو ميندي، وغريم مواجهات كلاسيكو البريميرليغ الحديث أمام ليفربول روبرتو فيرمينو، وبوجه عام، ثامن الطيور المهاجرة من الدوري الأشهر عالميا إلى جنة المحاربين القدامى في الشرق الأوسط هذا الميركاتو.

وبدأت انتفاضة دوري روشن، بما تُعرف بصفقة القرن، بموافقة صاروخ ماديرا على ارتداء قميص الأصفر النصراوي في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة، فاتحا الباب على مصراعيه أمام نخبة من نجوم ومشاهير البريميرليغ ودوريات أوروبا الكبرى لمرافقته في المشروع السعودي الضخم، منهم على سبيل المثال لا الحصر، جوردان هيندرسون إلى الاتفاق، وخاليدو كوليبالي وروبن نيفيز إلى الهلال، بخلاف محرز ومجموعة الأعلى أجرا.

الجدير بالذكر أن رياض محرز، قضى 5 مواسم بين جدران قلعة “الاتحاد”، ساهم خلالها في تسجيل أكثر من 100 هدفا في مختلف المسابقات، كواحد من أهم رجال بيب غوارديولا في سنوات طغيانه في وطن مهد كرة القدم، محققا مع الفريق ما مجموعه 12 بطولة، أبرزهم البريميرليغ في أربع مناسبات، وكأس الاتحاد الإنكليزي مرتين، وكأس دوري أبطال أوروبا في ظهوره الأخير بالقميص السماوي.