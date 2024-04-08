صحيفة إسرائيلية: ما حققه نتنياهو في 6 أشهر لم تحققه الـ BDS في 20 سنة

من يتذكر أن مجلس الأمن قرر قبل حوالي أسبوعين بأن على إسرائيل وقف إطلاق النار في القطاع؟ لا يجب على أي أحد أن يقول لنا متى وكيف ننهي الحرب، ومن سيحكم (أو لا يحكم) قطاع غزة في اليوم التالي. ماذا لو لم يرفع الرئيس الأمريكي يده ضد القرار؟ إسرائيل ليست جمهورية موز. حتى قبل ثماني سنوات، لم تلعب الولايات المتحدة دورها، إنقاذ إسرائيل من مشكلات في الأمم المتحدة، ولم يحدث شيء. رفض الرئيس في حينه، باراك أوباما، استلال سلاح الفيتو ضد القرار 2334، الذي طالب إسرائيل بوقف البناء في المستوطنات. ولكن هناك فرقاً كبيراً بين الأمرين، يجسد الفجوة السياسية الكبيرة التي يأخذنا نحوها “عازف الناي” (نتنياهو) منذ 8 تشرين الأول.
طرح القرار 2334 للتصويت في العام 2016، بمبادرة أربع دول أعضاء في المجلس، نيوزيلاندا، السنغال، فنزويلا وماليزيا. مشروع القرار الذي يطالب وقع على وقف إطلاق النار في غزة (القرار 2728)، عشر دول، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا. قبل ثماني سنوات، رد نتنياهو باستدعاء السفراء في ويلينغتون وداكار من أجل التشاور (لا يوجد لإسرائيل علاقات دبلوماسية مع فنزويلا وماليزيا)، هذه المرة ابتلع الإهانة. لم يسمح لنفسه بإعادة السفراء من طوكيو وسيئول وبيرن.
كانت هناك أوقات ضجت فيها البلاد كلما هددت دولة صغيرة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. منذ بداية الحرب في غزة، لا يمر أسبوع إلا وتعلن فيه دولة أوروبية بأنها تفحص الاعتراف بالدولة الفلسطينية. بعد بريطانيا وفرنسا وأيرلندا وسلوفينيا ومالطا، عرفنا أن إسبانيا ستنفذ هذه الخطوة حتى تموز. لا يبدو أن مدريد تأثرت من رد الكنيست المثير للشفقة، التي قررت معارضة الاعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، وكأن في الكنيست أغلبية للاعتراف المتبادل.
في منشور على “فيسبوك” في إطار تسويق كتاب رجل اليمين عكيفا بايغمان “كيف حول نتنياهو إسرائيل إلى إمبراطورية” (إصدار سيلع مئير، 2019)، كتب نتنياهو: “لعدم وجود أي احتمال لأن تسمعوا عنه في وسائل الإعلام، ها أنا أعرض عليكم الفقرة الأخيرة فيه”. فيما يلي ملخص الاقتباس الذي تم اختياره: “مع مرور الوقت وتراجع غبار السياسة وصغائر الأمور، سيحتل نتنياهو مكانه في التاريخ كأحد القادة الثلاثة الكبار الذين عرفهم الشعب اليهودي في العصر الحديث إلى جانب هرتسل وبن غوريون”. نتنياهو أرادنا أن نعرف بأنه “قاد إسرائيل في أوضاع معقدة أمام الأعداء، وبنى الجسور والتحالفات، وسار بها نحو مستقبل مجيد”.
هاكم قائمة (جزئية) للجسور التي تمكن الإمبراطور من هدمها والتحالفات التي نجح وريث هرتسل وبن غوريون في تفكيكها. حقق في ستة أشهر ما لم تحققه “بي.دي.اس” في عشرين سنة، حسب تعبير المدمن على الإعلام. لن تسمعوا عن ذلك في القناة 14، ولن تسارع “قنوات الذعر” إلى نقل مثل هذه الأخبار المملة.
كيف تتعاملون مع هذا الصدع العميق في العلاقات مع كل العالم، وتعيدون المخطوفين، وتقاطعون قناة “الجزيرة”، الشبكة التلفزيونية التابعة لرجل الاتصال مع حماس؟
عكيفا الدار
هآرتس 8/4/2024
جرد أهم مافيه خلوه من أي موقف من العرب