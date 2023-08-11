ما حقيقة اعتداء الحراس الشخصيين لمحمد رمضان على مؤدي مهرجانات؟

لندن- “القدس العربي”:

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن اعتداء الحراس الخاصين بالفنان محمد رمضان على مؤدي المهرجانات، كزبرة، بعد تسبب الأخير في حذف أغنية “خمسة” لرمضان، والتي قدّمها في فيلمه الأخير “ع الزيرو” من موقع “يوتيوب”، وذلك بعد نشر كزبرة مقطع فيديو عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” يتحدث فيه عن إرسال رمضان حراسا خاصين إليه.

وكشف مصدر مقرّب من محمد رمضان لـ”لها” أن الأمر غير صحيح بالمرة، وأن رمضان لا يمكن أن يفكر بهذا الأسلوب، وسوف نلجأ الى القضاء، لأن هذا نوع من تشويه السمعة.

وقال المصدر: “أما بالنسبة للأغنية التي تم حذفها من يوتيوب، فنحن في سبيلنا لإثبات عدم صحة ما ادّعاه مؤدي المهرجانات كزبرة من أنها مسروقة، وسوف نقدّم لإدارة يوتيوب ما يؤكد ملكية الأغنية تمهيدا لعودتها”.

من ناحية أخرى، أكد مدير أعمال كزبرة في تصريحات، أن ما تردّد حول اعتداء الحراس الخاص لمحمد رمضان على مؤدي المهرجانات غير صحيح، وأن الأخير كان يمزح في الفيديو الذي نشره عبر “فيسبوك”.

وسبق لكزبرة أن نشر فيديو عبر حسابه الرسمي في “فيسبوك”، قال فيه: “بالنسبة لمحمد رمضان، الغاردات اللي أنت بعتهملي أنا مبخافش ومبعتمدش، والغارادت أنا رابطهم ومصورهم في فيديو كليب (عليا الطلاق كله بيكدب)”.

وكانت أغنية “خمسة” لمحمد رمضان قد أثارت جدلاً كبيراً، بعد أن طرحها ضمن أحداث فيلمه الجديد “ع الزيرو”، ولكن اتّهمه مؤدي المهرجانات كزبرة بسرقة كلمات وألحان الأغنية من إحدى أغانيه، واستطاع أن يحذفها من موقع “يوتيوب”.