ما حقيقة الخلاف بين وائل جسار وصابر الرباعي؟- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”:

نفى النجم اللبناني وائل جسار ما تم تداوله أخيراً حول نشوب خلاف بينه وبين النجم التونسي صابر الرباعي تطور إلى حد الشجار، وذلك في كواليس حفل تكريم محمد الموجي في الرياض، حيث قيل إن وائل انسحب على إثره قبل انطلاق الحفل الذي شارك فيه إضافة إلى صابر كل من أنغام، زينة عماد، عبادي الجوهر، شيرين عبدالوهاب، ماجد المهندس، ومي فاروق.

وأوضح جسار عبر برنامج ” تفاصيل” على فضائية “صدى البلد 2” أن انسحابه قبل انطلاق الحفل المذكور يعود إلى شعوره بوعكة صحية علم بها زميله صابر الرباعي الذي تمنى عليه الذهاب إلى عيادة الطبيب للكشف عليه ومعالجته، فعمل بنصيحته وزاره لاحقاً في غرفته للاطمئنان عليه.

وأشاد جسار بصداقته بالنجم التونسي الذي وصفه بـ”الصديق الصدوق”، مستغرباً “ما أشيع من أخبار لا تمت إلى الحقيقة بصلة”، واضعاً إياها “في خانة الشائعات المغرضة التي لا تقدم ولا تؤخر بل تبقى كلاماً في الهواء”.

وكان النجم صابر الرباعي قد نفى في وقت سابق ما تردد عن خلاف بينه وبين زميله اللبناني، ولفت على هامش حفلته الأخيرة في الأردن ضمن فعاليات مهرجان “جرش” أن “كل ما يتردد حول وجود خلاف بيني وبين وائل جسار هو عار عن الصحة تماماً وليس له أي أساس، لا بل تربطني به علاقة صداقة قوية”.

على صعيد آخر، كشف وائل أنه بصدد التحضير لأغنية جديدة ستبصر النور في الأيام المقبلة، وهي باللهجة المصرية واللون الرومانسي من ألحان أحمد زعيم.