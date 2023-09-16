ما حقيقة تسجيل هزة أرضية في الأردن فجر السبت؟- (فيديو)

“القدس العربي”: أعلن رئيس مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان، أن الأردن “لم يتعرض لهزة أرضية فجر السبت”.

جاء ذلك بعد أن كتب أردنيون على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنهم “شعروا بهزة أرضية أو اثنتين في عمان ومأدبا”، ما خلق حالة من القلق لدى البعض.

وأكد سويدان، لقناة المملكة، أن أجهزة الرصد العاملة في مرصد الزلازل الأردني لم تسجل أي هزة أرضية في الأردن فجر السبت”.

وقال “وردنا ومنذ أكثر من ساعة ومن عدة أماكن بإحساس بهزة في مناطق عمان الشرقية، وحسب تسجيلات المرصد لا يوجد أي حدث زلزالي أو أي شيء يدعو إلى القلق”.

وكان نقيب الجيولوجيين الأردنيين خالد الشوابكة، أشار مساء الجمعة إلى أن المملكة ليست بمنأى عن الزلازل، مبينا أن آخر هزة قوية سجلت في 28 آب الماضي أي قبل حوالي 20 يوميًا حيث سجلت هزة أرضية بمقدار 4.5 درجة على مقياس ريختر، في حين أنّ آخر زلزال مؤثر شهدته الأردن كان عام 1927 ميلادية.