ما حقيقة رحيل بن زيمة عن اتحاد جدة بعد أنباء هروب نجم أجنبي؟

لندن- “القدس العربي”:

تداولت وسائل الإعلام خبرا نشره موقع “سعودي سبورت” عن هروب أحد اللاعبين الأجانب من الدوري السعودي بشكل مفاجئ دون الكشف عن هوية اللاعب أو النادي الذي هرب منه.

ووفقا للموقع الذي لم يذكر أي تفاصيل خاصة بالأزمة، فإن هناك لاعبا أجنبيا يرفض إكمال الموسم الحالي رغم مشاركته في الجولات الماضية بشكل أساسي.

من جانب آخر، كشفت تقارير صحافية سعودية عن آخر تطورات أزمة غياب كريم بن زيمة، نجم نادي الاتحاد والتقارير الصحافية التي أشارت إلى رحيله عن الفريق.

وأكدت صحيفة “الميدان الرياضي” السعودية، أن بن زيمة يتواجد في جدة هو وأسرته خلال الوقت الحالي، ولا صحة لأنباء مغادرته إلى بلاده فرنسا وإنهاء عقده مع العميد.

بدوره، علق الإعلامي وليد الفراج على الأنباء التي تم تداولها بشأن رحيل بن زيمة عن صفوف الاتحاد.

وقال الفراج خلال ظهوره ببرنامج “أكشن مع وليد”، إن كريم بن زيمة انتهى من تجهيز المنزل المخصص له بمدينة جدة، تمهيدا للإقامة فيه برفقة أسرته.

وأضاف: “كريم موجود في نادي الاتحاد بالعيادة الطبية.. والجهاز الفني لفريق الاتحاد ينتظر الضوء الأخضر لمشاركته في ديربي جدة أمام الأهلي على ملعب الجوهرة”.