ما حقيقة رفض الفنانة شمس البارودي إقامة عزاء لنجلها؟

لندن- “القدس العربي”:

انتشرت خلال الساعات الأخيرة أخبار تؤكد رفض الفنانة شمس البارودي إقامة عزاء لنجلها عبدالله الذي وافته المنية يوم السبت الماضي غرقاً في البحر بالساحل الشمالي، وأنها طلبت من زوجها الفنان حسن يوسف الاكتفاء بالصلاة على الجثمان قبل أن يوارى الثرى في مدافن العائلة.

وقالت مجلة “لها” إنها تواصلت مع الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لمعرفة حقيقة تلك الأخبار، فأكد أن الفنانة المعتزلة لم تطلب وحدها عدم إقامة عزاء لنجلها وأن يقتصر العزاء على المقابر، وإنما هذا كان قرار الأسرة كلها، إذ إن هناك الكثير من الفنانين قبلها اكتفوا بتقبّل واجب العزاء بفقيدهم على المقابر.

وكانت أسرة الفنان حسن يوسف قد شيّعت جثمان نجله عبد الله في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بعد أن رحل عن عالمنا عن عمر 35 عاماً، غرقاً في البحر قُبالة إحدى قرى الساحل الشمالي.

وحرص على حضور العزاء عدد من نجوم الفن، بينهم: ميرفت أمين وإلهام شاهين وسماح أنور ونهال عنبر ومحمد فؤاد وعفاف شعيب ولقاء سويدان ومها أحمد ومجدي كامل.

وقد ظهر خلال مراسم العزاء الفنان حسن يوسف وزوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي في حالة من الحزن الشديد، وهما يُلقيان نظرة الوداع على نجلهما خلال الصلاة على جثمانه.