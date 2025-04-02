ما حقيقة نجاة أحمد عز من حادث خطير وإلغاء فيلمه؟

“القدس العربي”: فاجأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، جمهور النجم أحمد عز بقرار صادم يتعلّق بفيلم The Seven Dogs، الذي يقوم عز ببطولته بمشاركة النجم كريم عبد العزيز، وذلك بعد إعلانه عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك” عن حصول حادث في أحد مواقع تصوير الفيلم.

ونشر تركي آل الشيخ صوراً للحادث، وكتب في التعليق عليها: “صور من حادث إصابة المخرج وفريق التصوير والحمد لله على سلامة النجم أحمد عز… سيتم إلغاء الفيلم وتعويض المنتج والممثلين والعاملين بزيادة 25٪، نظراً للمجهود الكبير في الشهور الماضية… وستتم محاسبة المتسبّبين في الإهمال والتقصير في شروط السلامة…”.

وعاد تركي آل الشيخ ليؤكد في منشور آخر إلغاء الفيلم بعد الحادث، وكتب قائلاً: “نظراً لظروف خارجة عن إرادتنا بعد إصابة المخرج واثنين من فريق التصوير، سيتم إلغاء العمل مع تعويض المنتج والممثلين وفريق التصوير”.

من جهتهم، شكّك متابعون في ما نشره المستشار تركي آل الشيخ، وعلّقوا بعبارات تشير الى أن هذه المنشورات تأتي في سياق “كذبة الأول من نيسان/أبريل” بهدف الترويج أكثر للعمل.

وبعد تفاعل الجمهور، مازحهم آل الشيخ بنشر صورة أخرى عبر حسابه في “فيسبوك”، مع التعليق: “دي عين طارق العريان … لا حول ولا قوة الا بالله”.

ورصد ما تناقلته وسائل الإعلام حول إلغاء الفيلم، ناشراً الصور عبر حسابه، وكان من بينها أن الأمر كله “كذبة أبريل”، بحسب مجلة لها.