ما حقيقة نقل عادل إمام إلى المستشفى؟

لندن- “القدس العربي”:

انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار حول إصابة الفنان عادل إمام بوعكة صحية أدت إلى دخوله أحد المستشفيات منذ أيام.

وقالت مجلة “لها” إنها تواصلت مع المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، فنفى كل ما تردد عن إصابة “الزعيم” بوعكة صحية، مؤكداً أنه بصحة جيدة، ويتواجد حالياً في منزله وسط أولاده وأحفاده.

ولفت عصام إمام الى أن “الزعيم” سيسافر إلى الساحل خلال الأسبوع المقبل برفقة عائلته.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان عادل إمام، مسلسل فلانتينو، الذي عُرض في رمضان 2020، وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً، ليبتعد بعدها عن الوسط الفني، وقد شاركه في بطولته عدد كبير من النجوم، بينهم الراحلة دلال عبد العزيز والفنانة داليا البحيري وحمدي الميرغني ومحمد كيلاني والفنان الراحل سمير صبري.

وكان آخر ظهور لعادل إمام خلال الاحتفال بعيد ميلاده الـ83، في أيار/ مايو الماضي، بحضور عدد كبير من النجوم منهم يسرا ولبلبة.