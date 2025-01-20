ما زال مغلقا.. معبر رفح في انتظار بعثة المراقبة الأوروبية

القاهرة- “القدس العربي”:

قالت مصادر أمنية مصرية، إن حركة المساعدات إلى قطاع غزة لا تزال تعتمد على معبري كرم أبو سالم العوجة، وإن معبر رفح لم يفتح أبوابه بعد لدخول شاحنات المساعدات أو انتقال الأفراد.

وأضافت المصادر أن معبر رفح في انتظار وصول وفد بعثة المراقبة الأوروبية الذي سيعمل على وضع آلية لإعادة تشغيل الجانب الفلسطيني من معبر، في إطار بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ أمس الأحد.

وتوقعت المصادر أن يصل الوفد خلال الساعات القادمة.

وبينت المصادر، أن السلطات المصرية سمحت لـ50 سيارة إسعاف بالتواجد في ساحة المعبر من الجانب المصري للمرة الأولى منذ سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني.

ولفتت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال المتمركزة أمام المعبر من البوابة الفلسطينية، تراجعت نحو 2 كيلو متر عن محيط المعبر.

وفي اليوم الثاني من بدء سريان الهدنة، دخلت 220 شاحنة مساعدات إنسانية، منها 10 شاحنات وقود إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وبذلك يبلغ عدد الشاحنات التي دخلت القطاع منذ بدء سريان الهدنة 520 شاحنة مساعدات إنسانية، منها 50 شاحنة وقود وغاز طهي.

وقال مصدر في الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، إن نحو 3000 شاحنة جاهزة للدخول تباعا إلى القطاع من كرم أبو سالم ومعبر العوجة.