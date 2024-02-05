ما سر ثقة رئيس ريال مدريد في مبابي هذه المرة؟

باريس- “القدس العربي”:

كشفت مصادر صحافية فرنسية، سر ثقة وتفاؤل رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، لإتمام ما تُعرف إعلاميا بصفقة العقد في النادي الميرينغي، بالحصول على توقيع الميغا ستار كيليان مبابي في صفقة انتقال حر، بمجرد انتهاء عقده مع ناديه باريس سان جيرمان في أول ساعات يوليو/ تموز المقبل.

وتصدر الهداف التاريخي للعملاق الباريسي في الساعات الـ24 الماضية عناوين الصحف ووكالات الأنباء العالمية أكثر من أي وقت مضى، على الأقل منذ موافقته على تجديد عقده في “حديقة الأمراء” الصيف قبل الماضي، وهذه المرة برواية جديدة من صحيفة “لو بارزيان”، تؤكد أن بطل العالم 2018، اتخذ قرارا نهائيا بمغادرة الدوري الفرنسي، ريثما يُحقق حلم الطفولة بالانتقال إلى نادي القرن الماضي والحالي في الميركاتو الصيفي.

وفي تحديث جديد لهذا المسلسل المتجدد منذ العام 2017، أرجعت نفس المنصة الفرنسية سبب حالة التفاؤل التي تسيطر على بيريز وثقته الكبيرة في حسم هذه الصفقة الكبرى، أولا لشعور مبابي بأن دوره مع فريقه العاصمي قد انتهى عند هذا الفصل، خاصة في ظل الصعوبات التي تواجه “بي إي جي” لكسر عقدته مع كأس دوري أبطال أوروبا، ثانيا وهو الأهم بالنسبة للقرش الأبيض، لعدم قدرة كيليان على مقاومة مشروع الريال المسقبلي.

ووفقا لنفس المصدر، فإن الرئيس التاريخي للكبير المدريدي ومجلسه المعاون، يراهنون على ما وُصفت بمقاومات أو ضمانات تحقيق الأحلام والنجاحات المستقبلية في “سانتياغو بيرنابيو”، كسلاح استراتيجي لإغراء مبابي بورقة المجد والبطولات الكبرى رفقة غود بيلينغهام وفينيسوس جونيور وروديغو غوس وباقي الأسماء اللامعة في مشروع كارلو أنشيلوتي الشاب، وذلك بطبيعة الحال مقابل الفجوة الكبيرة بين عرض باريس المادي والعرض المدريدي.

وفي الختام، أشار التقرير إلى أن راتب صاحب الـ25 عاما، لن يزيد بأي حال من الأحوال عن 35 مليون يورو في الموسم الواحد مع ريال مدريد، وهو ما سيجعله اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ النادي، بما فيهم كبير الهدافين كريستيانو رونالدو، الذي لم يكسر حاجز الـ30 مليون من نفس العملة طيلة فترة وجوده في مدينة “فالديبيباس” بين عامي 2009 و2018، لكن في المقابل، سيتعين عليه أن يدير ظهره للعرض الباريسي الذي يلامس ضعف راتبه المحتمل في “البيرنابيو”.

أيضا شبكة “CNN” نقلت عن “ESPN”، أن مبابي سيرحل لا محالة عن باريس سان جيرمان مع إطلاق صافرة نهاية الموسم الجاري، وذلك بالرغم من أنه لم يبلغ ناديه الباريسي أو الريال بقراره النهائي الرسمي، لكن من المتوقع أن يصدر إعلانا رسميا حول ذلك في غضون أسبوع، ومعها سيسدل الستار على القصة الأطول والأكثر إثارة للجدل في تاريخ الميركاتو بنظامه وقوانينه الحالية منذ حصول اللاعبين المحترفين على حريتهم، فيما يُعرف بانتصار اللاعب المغمور جان مارك بوسمان على الأندية في ساحات المحاكم في بداية تسعينات القرن الماضي.

ومعروف أن قصة ارتباط مبابي بريال مدريد، بدأت بعد انفجار موهبته مع موناكو في نهاية موسم 2016-2017، مع ذلك فَضل الذهاب إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة، مع بند إلزام بتفعيل البيع النهائي في الموسم التالي، ووصلت ذروتها في صيف 2022، حين كان الاعتقاد السائد في المحيط الإعلامي الأبيض، بأن ما يُلقب بـ”الغالاكتيكوس” المستقبلي سيوقع للنادي بموجب قانون بوسمان، قبل أن تتحول الأحلام المدريدية إلى كابوس، بموافقته على تجديد عقده مع ناديه لمدة موسمين، مع إمكانية التمديد لمنتصف العام القادم بموافقة الطرفين.