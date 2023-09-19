ما سر زيارة وليد الركراكي لملعب سانتياغو بيرنابيو؟

لندن- “القدس العربي”:

كشفت مصادر صحافية إسبانية، عن السبب الجوهري لزيارة الناخب الوطني المغربي وليد الركراكي للعاصمة مدريد في الوقت الراهن، وذلك بعد رصده في مدرجات قلعة “سانتياغو بيرنابيو”، حيث شاهد مباراة صاحب الأرض ريال مدريد مع ضيفه ريال سوسييداد، والتي انتهت بفوز العملاق الأبيض بهدفين مقابل هدف في الدوري الإسباني.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “آس” المقربة من النادي الميرينغي، فإن مدرب رابع أبطال العالم، تواجد في مدرجات “البيرنابيو” مساء الأحد، فيما يُعتبر جزءا من مهمته الوطنية في إسبانيا في الوقت الراهن، بتكثيف عملية الضغط على العائد مُجددا إلى الريال براهيم دياز، أملا في إقناعه بتمثيل أسود أطلس في المستقبل القريب، بدلا من انتظار دعوة منتخب إسبانيا الأول.

وفُسرت هذه الزيارة على نطاق واسع في إسبانيا والمغرب، على أنها رسالة معنوية للاعب ميلان السابق، حتى يلمس اهتمام وجدية الركراكي في ضمه للقائمة التي سيعول عليها في كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، ثم مشروع مونديال أمريكا الشمالية 2026، وذلك في الوقت الذي لا يشعر فيه بنفس الاهتمام من قبل مدربه السابق في منتخب شباب إسبانيا لويس دي لا فوينتي، الذي لم يتواصل مع الشاب العشريني منذ توليه الدفة الفنية بعد كأس العالم قطر 2022.

ولفت نفس التقرير إلى رغبة الجامعة المغربية في استعادة نغمة الفوز على إسبانيا وباقي منتخبات دول المهجر في الصراعات الخاصة على المواهب مزدوجة الجنسية، على غرار ما حدث مع قائد المجموعة الحالية حكيم زياش وأشرف حكيمي، ومؤخرا عبد الصمد الزلزولي ومنير الحدادي، بعد تخلي الأخير عن جنسيته الإسبانية، قبل أن يتسبب مراهق برشلونة لامين يامال، في توقف هذه السلسلة بانحيازه لمنتخب مسقط رأسه على حساب وطن الوالد.

وسبق للمدرب الركراكي، وأن اعترف صراحة برغبته في اقتناء مستقبل وسط ريال مدريد، وذلك في مقابلة موثقة الشهر الماضي، تعمد خلالها مغازلة اللاعب برسائل وكلمات تفوح منها الطاقة الإيجابية، مع تأكيد لا لبس فيه، باهتمامه بشكل شخصي بضم دياز إلى مشروعه المستقبلي، بيد أنه أشار إلى وجود ما وصفها آنذاك “جوانب عديدة”، من شأنها أن تؤجل الفكرة لفترة أخرى، على الأقل إلى ما بعد عودة الطائرة المسافرة إلى ساحل العاج بداية العام الجديد.

وفي نفس السياق، كان الإعلامي المصري محمد المحمودي، قد انفرد بمعلومة قبل أسبوعين في برنامجه التلفزيوني “سوبر ليغ”، ملخصها أن براهيم دياز، أعطى وسطاء رئيس الجامعة فوزي لقجع، موافقته بشكل “رسمي” على الانضمام إلى المنتخب، والأمر لا يتعلق بتجاهله من قبل إسبانيا منذ انتهاء دوره مع منتخب الشباب، بل لاقتناعه بمشروع الركراكي، مشيرا إلى أن الأمور تجري كما هو مخطط لها، ولا يتبقى سوى استكمال الإجراءات الروتينية والبيروقراطية، التي تحتاج عادة لفترات طويلة، لتحويل جنسيته الرياضية واستخراج بطاقته الدولية الجديدة من قبل الفيفا.

ومعروف أن ريال مدريد تعاقد مع دياز في شتاء 2019، مقابل حصول ناديه السابق مانشستر سيتي على رسوم تحويل لم تتخط حاجز الـ20 مليون يورو شاملة المتغيرات، إلا أن قلة ظهوره مع فريق زين الدين زيدان الأول، عجلت بإرساله إلى ميلان على سبيل الإعارة، لتنفجر موهبته مع الروسونيري على مدار 3 سنوات، كواحد من رجال المدرب ستيفانو بيولي، الذين استعادوا لقب الكالتشيو في الموسم قبل الماضي، الأمر الذي جعل الريال يعيده مرة أخرى هذا الصيف، ليحل محل ماركو أسينسيو، لكنه ما زال يكافح لإقناع المدرب كارلو أنشيلوتي بأحقيته في المنافسة على دقائق لعب أكثر، مكتفيا بالحضور في 17 دقيقة فقط في أول 5 جولات من الليغا، منها 3 دقائق أمام أنظار الركراكي في المباراة الأخيرة.