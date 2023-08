ما مصير القوات الفرنسية بالنيجر بعد مطالبتها بالرحيل؟ 

إسطنبول: رفضُ فرنسا الاستجابة لطلب المجلس العسكري في النيجر بسحب نحو 1500 عسكري من قواتها، من شأنه تصعيد الموقف بين الطرفين، ووضع البلاد أمام سيناريوهين؛ إما الدخول في مواجهة عسكرية على الطريقة الإيفوارية، أو اللجوء إلى الضغط الشعبي والدبلوماسي.

تراهن فرنسا على تدخل عسكري للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا “إيكواس”، ينهي انقلاب 26 يوليو/ تموز الماضي، الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم من السلطة، أو انقلاب مضاد يقوده ضباط الجبهات ضد “جنرال القصر” عبد الرحمان تياني، قائد الحرس الرئاسي الذي يتزعم الانقلاب.

بينما يعول المجلس العسكري في النيجر على النموذج المالي، من خلال طلب انسحاب القوات الفرنسية رسميا من البلاد، وحشد الجماهير أمام قاعدتها العسكرية للضغط عليها باعتبارها قوة احتلال، وتعزيز تعاونه العسكري مع روسيا، وبالأخص شركة فاغنر الأمنية، وإحراج باريس في مجلس الأمن الدولي بمساعدة موسكو.

للنيجر أهمية إستراتيجية لدى باريس، لا توازيها أي دولة أخرى في الساحل، فبفضل اليورانيوم الذي تستخرجه منها (يغطي 35 بالمئة من احتياجاتها) تبقى فرنسا مضيئة، حيث تعتمد الأخيرة على اليورانيوم لتشغيل محطاتها النووية التي تولد 70 بالمئة من الكهرباء، وفق إعلام فرنسي.

فمن دون يورانيوم النيجر، الذي تستورده بأسعار زهيدة لا تتجاوز 300 مليون دولار سنوياً، ستضطر إلى البحث عن مصدّرين آخرين، أو استيراد الغاز الطبيعي بأسعار أغلى، وما يتطلبه ذلك من استثمارات جديدة في بناء محطات حرارية.

كما أن النيجر تعتبر مركزا لعمليات القوات الفرنسية في الساحل بعد طردها من مالي وبوركينا فاسو، وتملك قاعدة عسكرية كبيرة في العاصمة نيامي.

وتلعب هذه القاعدة العسكرية الفرنسية الدور الأبرز في مكافحة الإرهاب في الساحل، وأيضاً مراقبة موجات الهجرة غير النظامية الإفريقية نحو أوروبا، كما أنها مركز لعمليات حلف شمال الأطلسي “ناتو” في المنطقة.

لذلك لا ترغب باريس في التفريط في النيجر، وترك المجال مفتوحاً لروسيا لفرض هيمنتها على منطقة الساحل، ومحاصرة حليفتها تشاد، غرباً من النيجر وشرقاً من السودان، وشمالاً من ليبيا، وجنوباً من جمهورية إفريقيا الوسطى، وجميع هذه الدول ينتشر فيها آلاف العناصر من فاغنر.

على الرغم من أن حجم القوات الفرنسية محدود ولا يتجاوز 1500 عنصر، لكنها أفضل تدريباً وتسليحاً من جيش النيجر، الذي يفوقها عدداً بأضعاف (ارتفع من 11 ألفاً إلى 50 ألف عنصر، حسبما أعلنه بازوم).

ويدرك المجلس العسكري في النيجر أن طرد القوات الفرنسية بالقوة من شأنه أن يؤدي إلى تدخل عسكري فرنسي مباشر وبقوات أكبر، خاصة في ظل تفوقها الجوي الكاسح، وامتلاكها قاعدة جوية في العاصمة التشادية نجامينا، ما يهدد بتدمير كامل سلاح الجو النيجري، مثلما حدث في كوت ديفوار، أواخر 2004.

حيث أدى قصف جيش كوت ديفوار، الموالي للوران غباغبو، مركزاً للجيش الفرنسي بالبلاد إلى مقتل 9 فرنسيين وجرح آخرين، ورد الجيش الفرنسي بتدمير كامل سلاح جو كوت ديفوار، المقدّر حينها بـ7 طائرات حربية فقط.

فهذا السيناريو مستبعد في النيجر، خاصة في ظل إمكانية تدخل الولايات المتحدة، حليفة فرنسا في الناتو، والتي تمتلك أكبر قاعدة طائرات مسيرة في إفريقيا بمدينة أغاديس شمالي النيجر، بالإضافة إلى تمركز قوات أوروبية صغيرة أغلبها من ألمانيا.

فالمجلس العسكري في النيجر لا يمكنه خوض الحرب على ثلاث جبهات دفعة واحدة، الأولى ضد الجماعات الإرهابية، والثانية ضد قوات إيكواس، والثالثة ضد فرنسا وحلفائها، مع إمكانية فتح جبهات أخرى ضد قوى محلية مثل الطوارق والعرب في الشمال والشرق.

يمثل الضغط الشعبي والدبلوماسي الخيار الأقل تكلفة والأكثر جدوى بالنسبة للانقلابيين في النيجر، خاصة أنه أثبت جدواه في مالي، رغم أن فرنسا لم ترم المنشفة بسرعة حينها إلا بعد ضغوط شديدة.

ففي 11 أغسطس/ آب الجاري، احتشد الآلاف من أنصار المجلس العسكري في النيجر أمام القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي للمطالبة برحيل القوات الفرنسية، والتحالف مع روسيا، على غرار ما فعلته مالي وبوركينا فاسو.

وإثارة النزعة الوطنية في النيجر ضد فرنسا، يستخدمها المجلس العسكري بحثاً عن مشروعية لانقلابهم، ومحاولة لتبرير محاكمة الرئيس بازوم، وزيادة الضغط على فرنسا للاعتراف بهم، أو على الأقل عدم التحرك عسكرياً ضدهم.

كما شرع المجلس العسكري بالنيجر في التحرك دبلوماسياً، حيث أوفد رئيس حكومته، علي محمد الأمين زين، إلى العاصمة التشادية نجامينا، في 17 أغسطس الجاري، والذي أعلن عقب الزيارة أن المجلس العسكري في تشاد برئاسة محمد ديبي، يدعم السلطات الجديدة في نيامي.

وتحييد تشاد، حليفة باريس الوثيقة، من شأنه إضعاف أي تحرك للطيران الحربي الفرنسي ضد الانقلابيين في النيجر.

كما أرسل المجلس العسكري في النيجر وفداً إلى الانقلابيين في غينيا طالباً “تعزيز الدعم لمواجهة التحديات المقبلة”، واستقبل وفدين من مالي وبوركينا فاسو، اللذين أعلنا دعمهما له.

وهذا النشاط الدبلوماسي لانقلابيي النيجر يهدف إلى تشكيل جبهة للمجالس العسكرية في غرب إفريقيا، ضد أي تدخل عسكري فرنسي، أو من إيكواس في نيامي، لأن الدور سيكون على بقية الانقلابيين في دول الجوار الواحد تلو الآخر.

new video with Yevgeny Prigozhin appeared from Africa.

“We are working. Temperature +50°. Everything we love. The Wagner Group conducts reconnaissance and search activities. Makes Russia even greater on all continents! And Africa even more free. Justice and happiness for the… pic.twitter.com/unNuPV29v4

— Sprinter (@Sprinter99800) August 21, 2023