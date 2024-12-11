ما مصير مسلسل تيم حسن الرمضاني بعد وقف التصوير في سوريا؟

بيروت- “القدس العربي”:

حتى الساعة، لا يزال مصير مسلسل النجم السوري تيم حسن “تحت سابع أرض” الرمضاني غامضاً بعد قرار الشركة المنتجة توقيف أعمال التصوير بسبب الأوضاع المستجدة في سوريا.

وكان هذا المسلسل سينافس بقوة في السباق الرمضاني المقبل نظراً للنجاح الجماهيري الذي حققه بطله تيم حسن بعد سلسلة أعمال درامية ناجحة تصدرت قائمة الأعمال على مدى السنوات الثلاث الماضية، وكان آخرها مسلسل “تاج”.

ويلعب دور البطولة في المسلسل النجمان السوريان تيم حسن وكاريس بشار في ثنائية جديدة بعد مشاركتهما معاً في مسلسل “العميد”.

وكانت أعمال التصوير تسير على قدم وساق منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في سوريا تحت إشراف المخرج سامر البرقاوي، ليكون جاهزاً لعرضه في الماراثون الرمضاني، إلى أن اتخذت الشركة المنتجة للعمل قرارا بتوقيف أعمال التصوير بعد التطورات الأخيرة في سوريا، حيث يتم التشاور بتأنٍ مع فريق العمل حول إمكانية نقل أعمال التصوير إلى خارج سوريا أم تعليق العمل.

يُذكَر أن مسلسل “تحت سابع أرض” هو من النوع الاجتماعي، وتدور أحداثه في إطار شعبي سوري وهو من تأليف عمر أبو سعدة، ويشارك فيه إلى جانب تيم حسن وكاريس بشار باقة من ألمع الممثلين السوريين من بينهم منى واصف وأيمن زيدان وأنس طيارة وسلوم حداد ولين غرة وسارة بركة وسواهم من الوجوه التمثيلية.