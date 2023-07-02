ما نقلته رياح الشتاء المتأخرة

حارب (سقراط) المتمسكين بالخرافة والجهل

ونحن وقفنا مكتوفي الأيدي إزاءهم

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لا يكون القمر بدراً

في يومه الأول

٭ ٭ ٭

أن ترى قليلاً

خيرٌ من أن لا ترى شيئاً

٭ ٭ ٭

لا تهتم للكلب الذي ينبح كثيراً

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الدين على رأس الرجل

أثقل من السد الصيني العظيم على الأرض

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البيت

إذا كان بلا امرأةٍ

يعد مسكناً نموذجياً للشيطان

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الذئب

لا يمكن أن يكون راعياً للغنم

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اعمل الخير

لكن لا ترمه في الشط

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حين تنشغل المناجل

بحصد السنابل

على القطا أن يبحث عن مكانٍ آخر

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عندما يهل الهلال

يكون منجلاً تخافه السنابل

وعندما يصير بدراً

يتنادى العشاق للسمر تحت أنواره

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كثرة الكلاب

لا تعوض عن قلة الخيول

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إذا كان الوجه (سلاية)

فليس من داعٍ للسؤال عن القفا

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لا تنزعج من أسراب النمل

وأنت ترش الأرض بالسكر

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منذ زمنٍ طويلٍ ونحن نسمع عن مالك الحزين

متى نسمع عن مالك الفرحان؟

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مئذنة المسجد

كف مرفوعةٌ إلى السماء

بآلاف الأدعية

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كان لديّ بستانٌ من الأصدقاء

وبمرور رياح الأيام تفرقوا

واحدٌ مات

واحدٌ هاجر

واحدٌ أغلق على نفسه الباب

واحدٌ انتقل إلى جهةٍ مجهولةٍ

واحدٌ امتنع عن شرب الماء من النهر القريب منه

فأصبح يابساً

واحدٌ خنقه منصبه الذي تسلمه مقابل مبلغٍ كبيرٍ

واحدٌ

وواحدٌ

وأخيراً بقيت وحيداً

مثل القمر

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رياح الشتاء المتأخرة

تأتي إليّ بالأخبار الماضية

المثيرة للشجون

فأبكي

الرياح تعول

وأنا أبكي

شاعر عراقي