ما هو متوسط الرواتب في الولايات المتحدة؟

واشنطن- “القدس العربي”: تشير أحدث البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إلى ارتفاع متوسط الأجور الأسبوعية للعاملين بدوام كامل والموظفين بدوام ثابت في الولايات المتحدة بنسبة تقارب 5% مقارنة بالعام الماضي.

ففي الربع الأول من عام 2025، بلغ متوسط الأجر الأسبوعي 1,194 دولارًا، ما يعادل دخلًا شهريًا يبلغ حوالي 5,174 دولارًا أو سنويًا يقارب 62,088 دولارًا، بزيادة نسبتها 4.8% عن الفترة نفسها من عام 2024.

فجوة الأجور بين الجنسين لا تزال قائمة

حققت النساء أجرًا أسبوعيًا متوسطه 1,096 دولارًا، أي ما يعادل 83.9% من متوسط أجر الرجال البالغ 1,307 دولارًا أسبوعيًا. وتفاوتت هذه الفجوة حسب العرق والإثنية كالتالي:

النساء السود: 96.8% من أجر الرجال السود.

النساء من أصول إسبانية: 88.7% من أجر الرجال من نفس الأصل.

النساء البيض: 82.2% من أجر الرجال البيض.

النساء الآسيويات: 79.9% من أجر الرجال الآسيويين.

متوسط الأجر حسب الفئة العمرية

يؤدي العمر دورًا مهمًا في تحديد مستوى الدخل، حيث يزداد الأجر عادة مع التقدم في العمر حتى منتصف الحياة المهنية، ثم يبدأ في الانخفاض مع الاقتراب من سنّ التقاعد:

16-19 سنة: 648 دولارًا أسبوعيًا (33,696 دولارًا سنويًا).

20-24 سنة: 792 دولارًا أسبوعيًا (41,184 دولارًا سنويًا).

25-34 سنة: 1,125 دولارًا أسبوعيًا (58,500 دولارًا سنويًا).

35-44 سنة: 1,332 دولارًا أسبوعيًا (69,264 دولارًا سنويًا).

45-54 سنة: 1,376 دولارًا أسبوعيًا (71,552 دولارًا سنويًا).

55-64 سنة: 1,302 دولارًا أسبوعيًا (67,704 دولارًا سنويًا).

65 سنة فما فوق: 1,222 دولارًا أسبوعيًا (63,544 دولارًا سنويًا).

ويُظهر التقرير أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و54 عامًا هم الأعلى أجرًا بمتوسط 1,512 دولارًا أسبوعيًا، في حين بلغت ذروة أرباح النساء في نفس الفئة العمرية 1,233 دولارًا أسبوعيًا.

وكانت فجوة الأجور بين الجنسين أقل ما تكون بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة، حيث كانت النساء يكسبن 92.2% مما يكسبه الرجال، في حين اتسعت الفجوة مع التقدّم في العمر لتصل إلى 84% للفئة العمرية من 25 إلى 54 سنة، و77.1% لمن هم في عمر 55 سنة فأكثر.

متوسط الأجر حسب المستوى التعليمي

يلعب المستوى التعليمي دورًا محوريًا في تحديد دخل الفرد، حيث سجلت البيانات التالية متوسط الرواتب حسب المؤهل التعليمي:

التعليم الابتدائي: 743 دولارًا أسبوعيًا (38,636 دولارًا سنويًا).

شهادة الثانوية العامة فقط: 953 دولارًا أسبوعيًا (49,556 دولارًا سنويًا).

بعض الدراسة الجامعية أو دبلوم مشارك: 1,096 دولارًا أسبوعيًا (56,992 دولارًا سنويًا).

درجة البكالوريوس: 1,603 دولارًا أسبوعيًا (83,356 دولارًا سنويًا).

الدرجة المتقدمة (ماجستير، دكتوراه، إلخ): 1,961 دولارًا أسبوعيًا (101,972 دولارًا سنويًا).

ويكسب حاملو درجة البكالوريوس أكثر من 68% مقارنة بمن لم يحصلوا على أي تعليم جامعي، بزيادة سنوية تبلغ حوالي 33,800 دولار.

كما أظهرت البيانات أن 10% من الرجال الحاصلين على درجات متقدمة يجنون 5,079 دولارًا أو أكثر أسبوعيًا، في حين كانت مكاسب النساء في نفس الفئة أقل، بمتوسط 3,528 دولارًا أسبوعيًا.