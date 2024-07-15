ما هو موقف السيناتور جيمس دي فانس مرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس من السعودية والحرب الإسرائيلية على غزة؟

واشنطن- “القدس العربي”: عمل السيناتور جيه دي فانس (جمهوري من ولاية أوهايو)، والذي تم الإعلان عنه مؤخرا كمرشح لمنصب نائب الرئيس السابق ترامب ، على ترسيخ نفسه كبديل رئيسي على الساحة العالمية في الترويج لسياسة ترامب العالمية “أمريكا أولا” في السنوات الأخيرة.

ويضيف إعلان ترامب يوم الإثنين اختيار فانس كمرشح لمنصب نائب الرئيس أهمية جديدة لخطاباته في السياسة الخارجية ومقابلاته واجتماعاته في الكابيتول هيل (الكونغرس) مع المسؤولين الأجانب والمدافعين الذين عملوا على التأثير على السيناتور بشأن الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

ردد فانس دعوة ترامب لإسرائيل “لإنهاء المهمة” ضد حماس في قطاع غزة، قائلاً إن العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية لا يمكن إقامتها إلا بعد هزيمة حماس

وقد التقى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي مع فانس في مايو/أيار الماضي بصفته وزيرا للخارجية في حكومة الظل في المعارضة.

وأشار لامى إلى فانس باعتباره “صديقه” واتفق مع السيناتور عن ولاية أوهايو على أن “نحن في أوروبا لدينا مشكلة نحتاج إلى حلها بزيادة الإنفاق الدفاعي”.

وفي مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير/شباط، روّج فانس لسياسة ترامب الخارجية القائمة على مبدأ “أمريكا أولا”، قائلا إن الدول الأوروبية يجب أن تتحمل المزيد من المسؤولية عن الدفاع العسكري، وخاصة التصنيع، حتى تتمكن الولايات المتحدة من التركيز على وضع الموارد في آسيا ضد الصين العدوانية، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل”.

وقال “نريد لأوروبا أن تنجح، ولكن يتعين على أوروبا أن تضطلع بدور أكبر في أمنها. ولا يمكن تحقيق ذلك بدون الصناعة”.

وقد انتقد ترامب منذ فترة طويلة حلفاء أمريكا الأوروبيين لعدم إنفاقهم المزيد على جيوشهم، مدعيا أنهم يعتمدون كثيرا على الولايات المتحدة من أجل الحماية.

أعرب فانس عن شكوكه في قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على الدعم العسكري لأوكرانيا، قائلاً إن الولايات المتحدة لا تصنع ما يكفي من الذخائر للحفاظ على مستوى المساعدات الموجهة إلى كييف.

ودعا إلى التعاون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لتحقيق “المصالح الأمريكية”.

فانس: بوتين رجل شرير ولكن هذا لا يعني أن ننخرط في الدبلوماسية الأساسية وإعطاء الأولوية لمصالح أمريكا

وقال فانس في مؤتمر ميونيخ للأمن: “لم أزعم قط أن بوتن شخص طيب وودود. لقد زعمت أنه شخص له مصالح مميزة، وعلى الولايات المتحدة أن تستجيب لهذا الشخص الذي له مصالح مميزة”.

وأضاف “ولكن حقيقة أنه رجل شرير لا تعني أننا لا نستطيع أن ننخرط في الدبلوماسية الأساسية وإعطاء الأولوية لمصالح أميركا. هناك الكثير من الأشرار في مختلف أنحاء العالم، وأنا مهتم أكثر بكثير ببعض المشاكل في شرق آسيا الآن مقارنة بأوروبا”.

كما روج ترامب لعلاقته مع بوتن، ووعد بالتفاوض بسرعة لإنهاء الحرب في أوكرانيا إذا عاد إلى البيت الأبيض. وقد أثار ذلك مخاوف من أن ترامب سيضغط على أوكرانيا للتنازل عن أراض كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار.

وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، ردد فانس دعوة ترامب لإسرائيل “لإنهاء المهمة” ضد حماس في قطاع غزة، وزعم بأن العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية لا يمكن إقامتها إلا بعد هزيمة حماس في قطاع غزة على الرغم من تأكيد السعودية مراراً بأنها لا تستطيع إقامة علاقات مع إسرائيل حتى ترى مسارًا قابلاً للتطبيق لإنشاء دولة فلسطينية.

وفي مقابلة مع برنامج “حالة الاتحاد” على شبكة سي إن إن في مايو/أيار، قال فانس “إن هدفنا في الشرق الأوسط ينبغي أن يكون السماح للإسرائيليين بالوصول إلى مكان جيد مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية الأخرى. ولا توجد وسيلة لتحقيق ذلك إلا إذا أنهى الإسرائيليون مهمتهم مع حماس”.

وأضاف “وإذا لم يتمكنوا من القيام بذلك، فإن الموقف في الشرق الأوسط سيكون: “لا يمكنك أن تثق في هؤلاء الرجال، فهم لا يسعون إلى تحقيق أمنهم الوطني”. لذا يتعين علينا أن نتركهم ينهون هذه المهمة، وأعتقد أننا نأمل في النهاية أن نصل إلى عصر جديد في الشرق الأوسط”.

ووصف موقع “جويش إنسايدر” فانس بأنه يضفي “لمسة مؤيدة لإسرائيل على النظرة العالمية لأمريكا أولا” من خلال الخطاب.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، أعرب فانس عن دعمه لاستمرار إسرائيل في حرب غزة، ورفض الضغوط الأمريكية على البلاد وألقى باللوم على حماس في سقوط ضحايا فلسطينيين.

فانس: الولايات المتحدة لم تبلي بلاء حسنا في “الإدارة الدقيقة” للحروب في المنطقة، ويجب أن تترك إسرائيل تقرر كيفية إدارة الحرب بنفسها

وقال “بدأت حماس الحرب، والآن يختبئون وراء المدنيين الفلسطينيين. لذلك إذا كنت تريد أن تتعلم دروس السنوات ال 40 الماضية، فإن أهم شيء هو أن نهزم حماس كمنظمة عسكرية قابلة للحياة”. لن تهزموا أبدا أيديولوجية حماس، لكن يمكنكم اجتثاث هؤلاء القادة، تلك الكتائب النهائية المدربة عسكريا، وأعتقد أنه يجب عليك تمكين الإسرائيليين من القيام بذلك”.

ووفقا لفانس، فإن الولايات المتحدة لم تبلي بلاء حسنا في “الإدارة الدقيقة” للحروب في المنطقة، ويجب أن تترك إسرائيل تقرر كيفية إدارة الحرب بنفسها.

وقال: “أعتقد أن موقفنا تجاه الإسرائيليين يجب أن يكون واضحا، نحن لسنا جيدين في إدارة حروب الشرق الأوسط، الإسرائيليون هم حلفاؤنا، دعهم يواصلون هذه الحرب بالطريقة التي يرونها مناسبة”.

وفي وقت سابق، اختار ترامب السيناتور جيه دي فانس ليكون نائبه في انتخابات عام 2024 ، مستعينًا بعضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو وزعيم حركة “أمريكا أولاً” للانضمام إلى بطاقة الترشيح للرئاسة.

وكتب ترامب على موقع Truth Social: “بعد مداولات مطولة وتفكير، والنظر في المواهب الهائلة للعديد من الآخرين، قررت أن الشخص الأكثر ملاءمة لتولي منصب نائب رئيس الولايات المتحدة هو السناتور جيه دي فانس من ولاية أوهايو العظيمة”.

واستشهد ترامب بالسيرة الذاتية لفانس، بما في ذلك خدمته في مشاة البحرية، وشهادته من كلية الحقوق بجامعة ييل ومذكراته الأكثر مبيعا “هيلبيلي إليجي”.

وكتب ترامب “لقد كان لدى جيه دي مسيرة مهنية ناجحة للغاية في مجال التكنولوجيا والتمويل، والآن، خلال الحملة، سوف يركز بقوة على الأشخاص الذين حارب من أجلهم ببراعة، العمال والمزارعين الأميركيين في بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن وأوهايو ومينيسوتا، وخارجها بكثير”.

وتابع ترامب: “بصفته نائبًا للرئيس، سيواصل جيه دي النضال من أجل دستورنا، والوقوف مع قواتنا، وسيبذل كل ما في وسعه لمساعدتي في جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”. “تهانينا للسيناتور جيه دي فانس، وزوجته، أوشا، التي تخرجت أيضًا من كلية الحقوق بجامعة ييل، وأطفالهما الثلاثة الجميلين. MAGA2024!”