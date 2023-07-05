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ما هي الدول التي بها أعلى وأقل نسبة سكان من المسلمين؟

منذ 14 دقيقة

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: تُصنف موريتانيا والصومال وتونس وأفغانستان وإيران وتركيا واليمن والجزائر والمغرب في قائمة الدول الأعلى نسبة من السكان المسلمين في حين تشمل الدول، التي يوجد بها أقل نسبة من المسلمين مقارنة مع عدد السكان، إيطاليا وكندا وأستراليا والولايات المتحدة والبرازيل وكوريا الشمالية والفاتيكان، وذلك وفقاً لمؤشر العالم،  وفيما يلي القائمة:

موريتانيا  100٪
الصومال 99.8٪
تونس 99.8٪
أفغانستان 99.6٪
إيران 99.4٪
تركيا 99.2 ٪
اليمن 99.1٪
الجزائر 99%
المغرب 99٪
جزر المالديف 98.4٪
النيجر 98.3٪
فلسطين 97.5٪
الأردن 97.2٪
السعودية – 97.1٪
السودان – 97٪
ليبيا – 97٪
أذربيجان – 96.9٪
طاجيكستان 96.7%
باكستان – 96.5٪
أوزبكستان – 96.5٪
العراق – 95.7٪
سوريا – 93٪
مصر – 92.3٪
بنغلادش – 90.4٪
إندونيسيا – 87.2٪
قيرغيزستان – 80٪
قطر – 77٪
الإمارات – 76٪
الكويت – 74٪
كازاخستان – 70٪
ماليزيا – 61٪
ألبانيا – 58٪
لبنان – 57٪
تنزانيا – 35٪
سنغافورة – 14٪
الهند – 14٪
روسيا – 13٪
فرنسا – 8.8٪
المملكة المتحدة  6.3٪
ألمانيا – 5.7٪
اليونان – 5.7٪
إيطاليا – 4.8٪
كندا – 3.2٪
أستراليا – 2.6٪
الولايات المتحدة – 1.1٪
البرازيل – 0.36٪
كوريا الشمالية – 0.01٪
الفاتيكان – 0٪

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