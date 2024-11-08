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ما هي حقيقة إلقاء القبض على حكيم بتهمة حيازة مواد مخدرة؟

8 - نوفمبر - 2024

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“القدس العربي”: انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن القبض على الفنان حكيم في دولة الإمارات بتهمة حيازة مواد مخدّرة.

الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية أكد أن “كل ما قيل عن القبض على الفنان حكيم شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن حكيم متواجد حالياً في مصر حيث يحيي حفل زفاف في أحد الفنادق الكبرى، فكيف يكون مقبوضاً عليه في الإمارات وهو موجود في مصر!”.

من ناحية أخرى، نشر حكيم عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مقطعين مصوّرين من حفل الزفاف الذي يحييه في مصر بالتزامن مع انتشار خبر القبض عليه في الإمارات، لينفي بهما كل الشائعات التي زعمت القبض عليه، بحسب مجلة لها.

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